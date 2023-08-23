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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بيرولا .. متحور جديد لكورونا منتشر في العالم

كورونا
كورونا

سجلت بريطانيا حالة إصابة جديدة الإصابة بسلالة BA.2.86 لأول مرة في ، مما يجعلها واحدة من ست حالات مؤكدة فقط على مستوى العالم.

وتم اكتشاف السلالة الملقبة بـ بيرولا، في إسرائيل والدنمارك وعلى نطاق أوسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة،حسبما ذكرت صحيفة ميرور.

وقال الدكتور آرون جلات، الطبيب في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك، لصحيفة "ديلي ميل" إن طفرات السلالة تثير القلق، على الرغم من عدم معرفة سوى القليل عن السلالة حتى الآن.

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قائمة مراقبة منظمة الصحة العالمية

وتم وضع السلالة ضمن قائمة مراقبة منظمة الصحة العالمية يوم الخميس 17 أغسطس، بسبب العدد الكبير من الطفرات التي تحملها.

وقال فرانسوا بالوكس، مدير معهد علم الوراثة UCL في جامعة كوليدج لندن، إن السلالة الجديدة هي "سلالة SARS-CoV-2 الأكثر لفتًا للانتباه التي شهدها العالم منذ ظهور أوميكرون".

وأضاف أنه على الرغم من أن الأمر لافت للنظر، إلا أنه من غير المتوقع أن يسبب بيرولا نفس مستوى المرض والوفاة الذي تسببت به السلالات السابقة.

أضاف "بالوكس" حتى في أسوأ السيناريوهات حيث تسبب BA.2.86 في موجة جديدة كبيرة من الحالات، لا نتوقع أن نشهد مستويات مماثلة من المرض الشديد والوفيات عما شهدناه في وقت سابق من الوباء عندما انتشرت متغيرات ألفا أو دلتا أو أوميكرون.

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