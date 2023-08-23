إصابة 6 في تصادم سيارتين ميكروباص بطريق المراسي وسط الأقصر

أصيب 6 مواطنين بجروح متفرقة، في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، على طريق المراسى، تجاه مدينة البياضية، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية؛ لتلقى الإسعافات اللازمة.



تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، على طريق المراسى، وإصابة 6 من الركاب، وهم

"أحمد حسن، 60 سنة"، و"محمد رمضان"، 37 سنة، و" سماح أحمد" 38 سنة، و"محمود حسين"33 سنة، و"أحمد كمال" 33 سنة، و"أحمد علي"29 سنة.



تم على الفور نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الكرنك الدولى التابع لهيئة الرعاية الصحية بكورنيش النيل، لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار جهات الاختصاص لتولي التحقيقات.



وكان اليوم الأربعاء قد شهد وفاة شاب ثلاثيني لقي مصرعه، طعنا بآلة حادة، إثر مشاجرة نشبت مع آخرين بالغردقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعود التفاصيل بحسب أهالى مدينة أرمنت إلى تلقيهم نبأ مصرع أحد شاب المدينة، يدعى أحمد ع.ا" و يبلغ من العمر 26 عاما، طعنا بآلة حادة في الصدر، إثر مشاجرة بينه وبين آخرين بالغردقة، وتم على الفور نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بالغردقة، لانتداب الطبيب الشرعي واستخراج تصريح بالدفن، وتمهيدًا لنقل جثة الشاب إلى بلدته لدفنه بمسقط رأسه.