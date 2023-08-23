توجه للمستشفى مباشرة.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف حقيقة "برد المروحة"

كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الدكتور حسام حسني، عن أن قطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان، يعمل باستمرار على مواجهة أي فيروس يدخل إلى مصر بهدف السيطرة عليه.

وقال الدكتور حسام حسني: "في حال إصابة أى شخص بمتحور جديد يتم الإعلان عن ذلك بكل شفافية".

الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديدجميعها بسيطة

وتابع حسام حسني، أن الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد "EG.5" جميعها حالات بسيطة وإصاباتها بالجهاز التنفسي العلوي، ولا تستدعي الدخول للرعاية المركزة، قائلًا: "أطمئن الناس أن الحالات المصابة حالات بسيطة، ولا تستدعي دخول الرعاية المركزي لاستقرار حالتهم الصحية، ولا داعي للقلق ولكن يجب الحذر والاحتياط".

كما لفت إلى أنه لا يوجد شيء يسمى "برد مروحة" كما يردد المواطنون، ويجب عند الإصابة بأعراض برد التوجه إلى المستشفيات لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.

مصر سجلت صفر وفيات كورونا

وقال حسام حسني: "اللقاحات آمنة بنسبة 100%، ومن حصل على اللقاح ومر عليه عام يجب أن يذهب لتلقى جرعة إضافية لتجنب الإصابة".

وكان قد قال حسام حسنى، إن الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر مستقر، وأن مصر سجلت صفر وفيات كورونا فى أبريل 2023، كذلك يتم تسجيل أقل معدلات الإصابة بالفيروس منذ انتشار الجائحة.

كما أردف أن هناك جدول تم وضعه من قبل وزارة الصحة خاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا، وتهتم الوزارة بتطعيم الفئات المستهدفة من المواطنين، خاصة الجرعة التنشيطية التى أثبتت فاعليتها فى مواجهة متحورات فيروس كورونا التى تظهر من حين إلى آخر، واللقاحات التى يتم الحصول عليها فى مصر تكفى لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد دون الحاجة لأى نوع جديد.