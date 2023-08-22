مستشفى سعودي يحقق إنجازًا طبيًا ويزرع شرائح داخل المخ

تمكن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، عبر تقنية الروبوت من زراعة شرائح التخطيط الكهربائي داخل مخ لمريض يُعاني من الصرع العنيد غير المستجيب للعلاجات التقليدية.



وكان الهدف المنشود من العملية، هو السيطرة على البؤر الصرعية داخل الدماغ، بغية استئصالها في مرحلة تالية، وهو ما عُد إنجازًا طبيًا فريدًا يحدث للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن استخدام تقنية الروبوت ترمي إلى الحد من التدخل الجراحي البشري إلى الحد الأدنى.

وفي هذه العملية، جاء استخدام الروبوت من أجل عمل ثقوب عديدة لا يتجاوز قطرها 2 ملم داخل الجمجمة، يتم من خلالها زراعة شرائح التخطيط الكهربائي، لقياس نشاط الكهرباء داخل رأس المريض، ومن ثم الوقوف على المناطق التي تمثل منشأ البؤر الصرعية، والذي يجعل من تقنية الروبوت البديل الجديد والأمثل للطرق التقليدية المتمثلة في “إطار ليكسل” أو “Leksell-frame”، والتي كانت تستخدم في السابق في احتساب القياسات الخاصة بعمل الثقوب والمواضع الصحيحة لها، وكانت تستغرق في السابق وقتًا زمنيًا أطول فضلًا عن المجهود المضاعف.

الإنجاز الطبي باستخدام تقنية الروبوت

في التقرير الذي يرصد الإنجاز الطبي باستخدام تقنية الروبوت، فإن استخدامه في جراحات الصرع، يأتي نتيجة للدقة المتناهية التي يتمتع بها في تحديد مواضع البؤرة الصرعية داخل المخ، فضلًا عن المدة القصيرة التي يستغرقها هذا الإجراء الطبي، علاوة على درجة الأمان العالية التي يتمتع بها مقارنةً بنظيرها من التقنيات التقليدية، وهو ما يساعد في الحصول على نتائج نهائية محسنة عن حالة المريض.

هذا ولا يقتصر استخدام تقنية الروبوت في زراعة الشرائح داخل الأدمغة فبحسب، بل يتمثل كذلك في إجراء جراحات عدة متعلقة بالأمراض العصبية.

بصفة عامة، يمثل استخدام الروبوت توجهًا حديثًا في المجال الطبية لدى المراكز الرائدة على الصعيد العالمي، حيث تسمح للفرق الطبية بإجراءات جراحات معقدة، بدقة أكبر ومرونة وتحكم أفضل، فضلًا عن تميزها بالتوغل بدرجات أقل من الجراحات التقليدية، وهو ما يقلل من فترة الشفاء، وخفض نسبة المضاعفات الجانبية المعتادة للمرضى.

هذا، ويأتي الإنجاز الطبي الجديد ضمن المساعي التي يقوم بها مستشفى الملك فيصل التخصصي من أجل تسخير جميع الإمكانيات، وجلب التقنيات الحديثة، والتي تحسن النتائج فضلًا عن كفاءة تشغيلها وتجربة المريض لها، الأمر الذي يجعل منها الخيار الأفضل لكل المرضى في الحصول على الرعاية الصحية التخصصية المتميزة، فضلًا عن إتاحة الخدمة لقطاع أوسع من المستفيدين.

جدير بالذكر، أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، يعد واحدًا من أكثر المستشفيات شهرة على الصعيد العالمي في تقديم الرعاية المتخصصة، حيث جاء في الفترة الأخيرة ضمن قائمة ضمت أفضل مؤسسات الرعاية الصحية العشرين لسنة 2023، والأفضل في الشرق الأوسط، وفق تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).

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