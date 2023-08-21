بي واي دي الصينية توجه ضربة قاضية لـ"لاند روفر ديفندر"

أطلقت شركة صناعة السيارات الصينية بي واي دي، أحدث سياراتها الكهربائية المتطورة رباعية الدفع، والتي تعد منافساً شرساً لسيارات لاند روفر ديفندر الشهيرة.

وتأتي السيارة الجديدة التي تحمل اسم U8 بتصميم خارجي مميز جدا يوحي بالحداثة والقوة بنفس الوقت، ومظهر يشبه إلى حد كبير سيارات لاند روفر ديفندر الحديثة.

4 محركات كهربائية لـ" بي واي دي U8 "

وتعتمد سيارة بي واي دي الجديدة U8 على دفع أمامي ورباعي، وعدة وضعيات قيادة لمختلف أنواع الطرق، ونظام يجعلها تلتف في مكانها عند الاستدارة، وجهّزت بأربع محركات كهربائية تولد عزما يعادل 1197 حصانا.

أبعاد السيارة بي واي دي U8 الكهربائية الجديدة

وتأتي مركبة بي واي دي U8 الكهربائية الجديدة بطول 5 أمتار و31 سنتيمترا، بعرض 205 سم، وارتفاع 193، وعجلات عريضة بمقاس 22 بوصة، كما جهّزت بأنظمة تعليق ممتازة تجعلها تجتاز أكثر الطرق وعورة بسهولة.

التصميم الداخلي لـ “بي واي دي U8 " الكهربائية الجديدة

ولم يغب التميّز عن التصميم الداخلي لسيارة بي واي دي الكهربائية الجديدة U8 أيضا إذ غطيت معظم عناصرها الداخلية بالجلود الفاخرة، وحصلت على واجهة قيادة أنيقة جدا وعصرية تخلو من الأزرار التقليدية تقريبا، وثبتت فتحات التكييف فوق الواجهة على خلاف معظم السيارات.

تجهيزات السيارة بي واي دي U8 الكهربائية الجديدة

وتوفر السيّارة بي واي دي الكهربائية الجديدة U8 بأفضل معايير الرفاهية لركابها إذ حصلت مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة تدليك للجسم.

وزودت واجهة القيادة الخاصة بـ"السيارة بي واي دي الكهربائية الجديدة U8 " بشاشات لمسية متطورة، كما ثبت 3 شاشات إضافية لركاب المقاعد الخلفية، وجهّزت القمرة بـ 22 مكبر صوت عالي الأداء.

جدير بالذكر أن شركة بي واي دي تسعى قوة خلال الفترة الماضية للتوسع في عالم السيارات الكهربائية، وتنتهج الشركة الصينية خطة طموحة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وطرحت شركة بي واي دي مؤخراً العديد من الطرازات الكهربائية التي تتمتع بتكنولوجيا حديثة متطورة.

واقتحمت شركة بي واي دي بسياراتها الكهربائية المتميزة العديد من الأسواق العالمية وخاصة الأوروبية.