رئيس اتحاد جدة في لندن لحسم صفقتين قبل غلق الميركاتو

شهدت الساعات الأخيرة تواجد أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي في لندن لبحث ملف التدعيمات بناء علي طلب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق كرة القدم، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية 2023.

وطلب نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد تدعيم صفوفه في مركزين بالميركاتو الصيفي الحالي بعدما طلب ضم لاعب في مركز الجناح وقلب الدفاع.

ومن ضمن الأسماء المطروحة للإنضمام إلي صفوف الإتحاد والتي كشفت عنها تقارير صحفية في مقدمتها محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر، الذي تلقي عرضًا مغريَا للعب بقميص النمور.

من جانبه يفوض نادي الاتحاد النجم الإسباني سيرجيو راموس، والذي بات علي مشارف الانتقال للدوري السعودي.

تفاصيل عرض الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

قدم نادي الاتحاد السعودي العديد من الإغراءات المالية بهدف الحصول على توقيع الفرعون محمد صلاح لتدعيم الفريق خلال الميركاتو الصيفي والهدف الثاني إسعاد جماهير الاتحاد خلال الفترة الحالية وإرضائهم.

حيث أغرت إدارة الاتحاد السعودي محمد صلاح بتقديم عرض مالي كبير يوازي 150 مليون يورو بجانب العديد من المتغيرات نسبة من بيع القمصان الخاصة باللاعب، بجانب 3 سيارات ماركات عالمية لأفراد عائلته، وطائرة خاصة به، وقصر في جدة.