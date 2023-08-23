انطلاق دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بقنا

انطلقت اليوم الأربعاء مباريات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة للمجموعة الأولى بمحافظة قنا، وذلك بهدف اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المميزة في نسخته العاشرة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وبتوجيهات مصطفى أبو جبل، مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم، الوكيل للشباب ومدير الإدارة، وعبدالشافي السيد علي، مدير إدارة شباب الوقف، وأحمد علي أحمد، مدير مركز شباب مدينة الوقف والسيد حسين أحمد محمد، المشرف الرياضي.

ونظم مركز شباب مدينة أبوتشت، التابع لإدارة شباب أبوتشت، مسابقة خماسي قدم طلائع في ضمن خطة النشاط الرياضي بالمركز للفئة العمرية طلائع.

وأكد مصطفى أبوجبل، مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، على دور مراكز الشباب وأهمية الرياضة في هذه المرحلة العمرية واكتشاف المواهب وتنمية مهاراتهم.

وأشار أنور محمد صدقي، مدير عام إدارة شباب أبوتشت على فتح مراكز الشباب وتنفيذ المشروعات لكل الأعمار في شتى المجالات.

وأعرب رجب عبداللاه، مسؤول خدمات الشباب بالإدارة عن مشاركة جميع الطلائع والاستفادة من جميع الأنشطة ومختلف الفئات.

وقال علام محمد خلف، مدير مركز شباب مدينة أبوتشت على هذا المشروع ضمن خطة النشاط بالمركز.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا ومصطفى أبوجبل، مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، وأنور محمد صدقي، مدير عام الإدارة، وعلام محمد خلف الله، مدير مركز شباب مدينة أبوتشت.