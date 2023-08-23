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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سمير فرج يكشف سبب اختيار يوم 6 أكتوبر لمحاربة إسرائيل (شاهد)

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

 كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، سر اختيار مصر ليوم 6 أكتوبر لاستعادة الكرامة وخوض المعركة ضد الجيش الإسرائيلي، لافتًا إلى أن سبب اختيار  مصر لهذا اليوم والموافق عيد الغفران لدى إسرائيل، أنهم في هذا اليوم لا يركبون أي وسيلة للمواصلات.

 

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 وتابع "فرج" خلال تصريحاته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مصر اختارت يوم 6 أكتوبر لمهاجمة إسرائيل لأن جيشهم في ذلك اليوم يعمل بثلث قوته فقط بينما تحصل ثلثي القوات على إجازة لقضاء العيد مع أسرهم.

 

 وأضاف أنه يوم 6 أكتوبر مع بداية الحرب رفع الجيش الإسرائيلي درجة الاستعداد وتم استدعاء القوات الموجودة في المنازل لكن سيكون من الصعب أن ينضموا للقوات في جبهة القتال نظرًا لأنه في ذلك اليوم لا يركبون وسائل المواصلات طبقًا لعادات عيد الغفران.

 

 ولفت إلى أن الكنيست نفسه واجه أزمة يوم 6 أكتوبر للاجتماع واتخاذ القرارات الخاصة بهذه الحرب نظرًا لتزامنها مع عيد الغفران، مشيرًا إلى أن إسرائيل أعلنت أخيرًا إطلاق موقع إلكتروني تحت مسمى "حرب عيد الغفران"، وستنشر فيه ملفات هذه الحرب.

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