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الأربعاء 23/أغسطس/2023 - 07:52 م 8/23/2023 7:52:30 PM

كان أسبوعًا مليئًا بالأحداث، كانت نهائيات كأس العالم للسيدات فى أستراليا، حيث حصلت أسبانيا على كأس العالم للمرة الأولى رغم أنهن يشاركن لأول مرة، قد كانت البطولة متميزة لعبًا وتحكيمًا وبالطبع تفوق فى النقل التليفزيونى، ومع هذا لم يكن حكام الفيديو على نفس المستوى وهذا مستغرب! وعلى هامش اجتماع الفيفا كشف مصدر مسؤول عن جدول مواعيد بطولة كأس العالم للأندية التى تقام بالمملكة العربية السعودية، وحدد «فيفا» يوم 7 سبتمبر موعدًا رسميًا لإجراء قرعة مباريات.

على أن تكون المباراة الافتتاحية يوم 12 ديسمبر.

يشارك النادى الأهلى المصرى فى كأس العالم للأندية 2023، بعد حصوله على دورى أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، بعد الفوز على الوداد فى النهائى، وهى المشاركة للمرة التاسعة فى تاريخه، حيث ظهر المارد الأحمر فى المونديال فى 8 مناسباتٍ سابقة، وللمرة الرابعة على التوالى، وكان أفضل مركز حصل عليه خلال مشاركته هو المركز الثالث ثلاث مرات والرابع مرتين.

هل سيحقق النادى الأهلى مركزًا أفضل فى هذه المشاركة؟ إنه ما تسعى إليه إدارة النادى رغم صعوبة هذه المرة عن سابقتها وتسلح اتحاد جدة السعودى باللاعبين العالميين مثل كريم بنزيما وغيره! المهم أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، عن مشاركة النادى الأهلى بشكل رسمى فى بطولة كأس العالم للأندية 2025. وأشار فيفا إلى أن كأس العالم للأندية سيقام كل 4 سنوات، بدءًا من نسخة يونيو 2025. ونتمنى التوفيق للقلعة الحمراء.

أيضًا استقال مجلس إدارة الزمالك بالكامل بعد صدور حكم جديد بحبس رئيسه! وتم تعيين اللواء حسن موسى من ضمن لجنة ثلاثية لإدارة شئون النادى، وهذه المرة الثالثة أو الرابعة التى يتم فيها تعيين لجان لإدارة نادٍ عريق بقيمة الزمالك انتظارًا لموعد الانتخابات والتى قد تكون نتيجتها محسومة لتعيد النادى للنقطة (أ).. والله المستعان، ويعين جماهير النادى وجمعيته العمومية للخروج من هذه الأزمة التى طالت.

وقد تشرفت فيه بلقاء الدكتور عبدالسند يمامة والأستاذ بهاء الدين أبوشقة بدعوة كريمة من اللواء سفير نور، وقد تعلمت كيف يجلس رئيس حال ورئيس سابق ويتحاوران بكل الود والحب، تعلمت الكثير من الثلاث قمم الذين جلست معهم، وهذه هى مبادئ الوفد الراسخة عبر التاريخ.. يحيا الوفد.

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