أمراض منهكة تصيب ضحايا كورونا بعد الشفاء

أكدت وزارة الصحة والسكان، أمس، إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء.

وأثار ظهور المتحور الجديد لكورونا في مصر حالة من القلق والرعب الشديد لاسيما بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بسبب التوابع التي يحدثها فيروس كورونا بعد الشفاء.

والمقلق أن معركة فيروس كورونا لم تنته بعد الشفاء، حيث أثبتت دراسة جديدة إن مرضى فيروس كورونا المستجد قد يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض المشكلات الصحية لمدة عامين بعد إصابتهم بالفيروس.

فقد حللت الدراسة السجلات الصحية لما يقرب من 140 ألفًا من قدامى المحاربين الأمريكيين الذين أُصيبوا بفيروس كورونا خلال عامي 2020 و2021.

فيما بحث فريق الدراسة في سجلات ما يقرب من 6 ملايين شخص لم يصابوا بفيروس كورونا تماماً، وتوصلوا إلى أن الأشخاص الذين أُصيبوا بفيروس كورونا كانوا معرّضين بشكل كبير لخطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية، بما في ذلك بعض اضطرابات القلب والأوعية الدموية ومشكلات الصحة العقلية، بالإضافة إلى مشكلات الكلى والجهاز الهضمي، حتى بعد عامين من الإصابة بالفيروس.

وأكدت الدراسة على أن المرضى الذين تم حجزهم في المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا وكانت العدوى شديدة كانوا أكثر عرضة لهذه الأخطار الصحية الطويلة المدى.