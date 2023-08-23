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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بمدينة أرمنت غرب الأقصر

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع مشاجرة  بجزيرة أرمنت الحيط؛ لخلافات بين الأهالي،  وتم نقلهم إلى مستشفى أرمنت التخصصي، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة بين اهال  بجزيرة أرمنت الحيط، مما أسفر عنه إصابة كل من "أحمد.ج" 43 عاماً، و"على.ف" 40 عاماً، و"محمود.ع" 30 عاماً،  و"سليمان.ع" 27 عاماً.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى أرمنت التخصصى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت جهات الاختصاص التحقيق.

في ذات السياق، كان شاب ثلاثيني لقي مصرعه، طعنا بآلة حادة، إثر مشاجرة نشبت مع  آخرين بالغردقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعود التفاصيل بحسب أهالى مدينة أرمنت إلى تلقيهم نبأ مصرع أحد شاب المدينة،  يدعى أحمد ع.ا" و يبلغ من العمر 26 عاما، طعنا  بآلة حادة في الصدر، إثر مشاجرة بينه وبين آخرين بالغردقة، وتم على الفور نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بالغردقة، لانتداب الطبيب الشرعي واستخراج تصريح بالدفن، وتمهيدًا لنقل جثة الشاب إلى بلدته لدفنه بمسقط رأسه.

 

 

 

 

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