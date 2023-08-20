أستون مارتن تطلق السيارة فائقة السرعة دي بي 12 فولانتي الجديدة الفاخرة

أعلنت أستون مارتن عن إطلاق السيارة الجديدة دي بي 12 فولانتي الفاخرة ذات السقف المكشوف. وتنضم السيارة الجديدة إلى سلسلة سيارات دي بي 12 من فئة الكوبيه التي تم إطلاقها مؤخراً، وتمثل السيارة الأولى للعلامة من الجيل الجديد من السيارات الرياضية، وهي تجمع بين مستويات الأداء العالية والتحكم للسيارات السياحية الفائقة وتجربة القيادة الرائعة في الهواء الطلق.

السيارة الجديدة دي بي 12 فولانتي الفاخرة أحدث إضافة إلى مجموعة أستون مارتن

وتمثل السيارة الجديدة دي بي 12 فولانتي الفاخرة أحدث إضافة إلى مجموعة أستون مارتن الفاخرة من السيارات المكشوفة عالية الأداء، وتتميز بطابعها الرياضي والمستويات غير مسبوقة ضمن فئتها من الأناقة. وتحافظ السيارة على مزايا الفخامة والحرفية التي تشتهر بها العلامة، كما تم تزويدها بمجموعة من الحلول التكنولوجية المتطورة وأحدث التصاميم لتقدم تجربة قيادة لا مثيل لها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أميديو فيليسا، الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن: "تتمتع السيارات ذات السقف المكشوف بجاذبية خاصة لدى الكثير من عملائنا. وحرصت أستون مارتن منذ أكثر من ستة عقود على تلبية هذه المتطلبات بأسلوب فريد من خلال سيارات فولانتي، التي توفر تجربة مبتكرة لقيادة السيارات المكشوفة، مع الحفاظ على القدرات الرياضية الاستثنائية التي تشتهر بها سيارات دي بي 12 من فئة الكوبيه. كما تقدم مفاهيم مبتكرة للسيارات الرياضية ذات السقف المكشوف، مما يوفر مزايا لا تضاهى لعشاق سيارات فولانتي".

وتتميز السيارة الفاخرة بي 12 فولانتي الجديدة بمزايا استثنائية تبرز في براعة التصميم والهندسة والتقنيات المتطورة التي تقدمها أستون مارتن في هذا الطراز الجديد، والذي يضاهي مثيلاته من سيارات فئة الكوبيه. كما توفر مستوى لا مثيل له ضمن فئتها من حيث القوة والأداء والخواص الديناميكية، ما يعزز مكانتها بوصفها الخيار المفضل للسائقين.

وتم تصميم هيكل السيارة الفاخرة الجديدة أستون مارتن دي بي 12 فولانتي من الألمنيوم المتين، ما يقدم مستويات أداء وقدرة تحكم استثنائية. ويدعم هذا التصميم الهندسي المستويات الديناميكية الجديدة التي تتمتع بها سيارة دي بي 12 فولانتي، كما يوفر تجربة قيادة فريدة.

وتعكس العناية بأدق التفاصيل أثناء تصميم القسم السفلي من هيكل السيارة الفاخرة أستون مارتن دي بي 12 فولانتي الجديدة الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها السيارة، حيث رفعت دي بي 12 فولانتي معدل الصلابة الالتوائية بحوالي 5% بفضل التغييرات التي تم إدخالها على العناصر الهيكلية الرئيسية، بما في ذلك نقاط التثبيت العلوية لنظام التعليق الخلقي والتوصيلات الجانبية، بالإضافة إلى محسّنات الأداء مثل دعامة المحرك.

وتمت إدخال تحسينات كبيرة على أماكن تثبيت جميع ملحقات نظام التعليق لتصل إلى نسبة 140% على المحور الأمامي، بما يضمن سلامة السيارة والأداء الديناميكي لها.

وتأتي هذه التغييرات بالتوازي مع الحلول المتطورة التي تمت إضافتها لسيارات دي بي 12 من فئة الكوبيه، وهي تتيح استخدام عمود توجيه غير معزول وتقنيات التوجيه الحديثة وضبط المخمدات لتعزيز إمكانات توجيه السيارة واستجابة المقود.

وزادت السيارة أستون مارتن دي بي 12 فولانتي معدل الصلابة الالتوائية بنسبة 3.7% بفضل التغييرات التي تم إدخالها على مكونات الجزء السفلي، بما في ذلك دعامة المحرك، والتحسينات الكبيرة على الصلابة الجانبية، وتعزيز مستويات أداء نظام التعليق وإمكانية ضبطه. كما يسهم عمود التوجيه غير المعزول وزيادة صلابة المحور الأمامي بنسبة 140% في التحسينات المتعلقة بإمكانات توجيه السيارة، وتجربة السائق عموماً.

وتتمتع السيارة بصوت هدّار فريد ومستويات غير مسبوقة من حيث الأداء، بفضل القدرات الرائدة ضمن فئتها التي يوفرها محرّكها ثماني الأسطوانات بسعة 4.0 ليتر والمزوّد بشاحن توربيني مزدوج. وتولى فريق من مهندسي أستون مارتن تصميم محرك السيارة الرائد في القطاع، حيث يتم بناؤه يدوياً ويتميز بقوة 680 حصاناً /671 حصاناً فعلياً عند 6 آلاف دورة محرك في الدقيقة و800 نيوتن متر/590 رطل قدم بين 2750-6000 دورة في الدقيقة، إضافة إلى أعمدة كاماتمعدلة، ومعدلات ضغط محسّنة، وشواحن توربينية ذات قطر أكبر، وقدرات تبريد أعلى، مما يحقق طاقة إضافية بنسبة 34% مقارنة مع سيارة دي بي 11 السابقة. وتتمتع السيارة بأداء مذهل، حيث يمكن أن تتسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.6 ثانية، أو من 0 إلى 62 ميلاً في الثانية خلال 3.7 ثانية، لتبلغ سرعتها القصوى 202 ميلاً في الساعة.

وكما هو الحال في سيارات دبي 13 من فئة الكوبيه، تم تزويد السيارة بعلبة تروس ZF أوتوماتيكية بثماني سرعات تتميز بمجموعة من استراتيجيات تغيير السرعة، ما يعزز أنماط القيادة الديناميكية. وتستخدم سيارة فولانتي معدل الجر النهائي المخفض ذاته لتعزيز سرعة الاستجابة، وترساً تفاضلياً خلفياً إلكترونياً يضفي على السيارة مزيجاً من الرشاقة والثبات. ويمكن للسائق التحكم بالسيارة بمنتهى السهولة بفضل نظام التحكم الإلكتروني بالثبات المكون من أربع مراحل، بالإضافة إلى إمكانية الاختيار بين خمسة أنماط قيادة محددة مسبقاً.

وتتضمن المزايا الأخرى للسيارة أستون مارتن دي بي 12 فولانتياعتماد الجيل الجديد من نظام التخميد الذكي القابل للتكيف، والذي يزيد نطاق توزيع القوة بنسبة 500% بالمقارنة مع النظام نفسه في الجيل السابق، ما يمنح سيارة دي بي 12 فولانتي قدرات ديناميكية متنوعة ومزايا فريدة تفوق السيارات المنافسة ضمن فئتها. وتتميز دي بي 12 فولانتي عن مثيلاتها من فئة الكوبيه بالتعديلات الدقيقة التي تم إدخالها على معدل النابض الخلفي والضبط المخصص للمخمدات.

وتتمتع السيارة أستون مارتن السيارة دي بي 12 فولانتي بمعدل استجابة سريع وسلس بفضل نظام التوجيه المعزز الإلكتروني وعمود التوجيه غير المعزول ومعدل التوجيه الثابت بنسبة 13.9:1. وتم تزويد السيارة بعجلات قياسية مصنوعة من الألمنيوم بقياس 21 بوصة، بالإضافة إلى إطارات ميشلان بايلوت سبورت إس 5 تحمل رموز أستون مارتن لاجوندا، والتي تم تصنيعها وفق أدق معايير أستون مارتن. كما تم تزويد دي بي 12 فولانتي بأقراص فرامل أمامية حديدية مقاس 400 مم وأقراص خلفية مقاس 360 مم، مع إمكانية اختيار نظام المكابح المصنوعة من السيراميك والكربون لتحسين أداء المكابح والحد من تلفها وتوفير 27 كغ من كتلة السيارة غير المدعومة بالنوابض.

ومن جانبه، قال روبيرتو فيديلي، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في شركة أستون مارتن: "تم تزويد سيارة فولانتي بجميع المزايا الاستثنائية للسيارات السياحية الفائقة، كما تحافظ على المستويات الرائدة ضمن فئتها من حيث الأداء والتحكم، ما يمثل دليلاً على التألق الذي تتمتع به سيارات دي بي 12، وعلى جهودنا الدؤوبة للحفاظ على التفوق في تقديم هيكل سيارة وتقنيات متطورة لنظام نقل الحركة في السيارات ذات السقف المكشوف. وتمثل دي بي 12 فولانتي نقلة نوعية في عالم السيارات، حيث توفر تجربة القيادة الممتعة التي تتميز بها السيارات الرياضية إضافة إلى المزايا الفريدة التي تشتهر بها سيارات أستون مارتن ذات السقف المكشوف".

وتتمتع السيارة الجديدة ذات السقف المكشوف بقدرات استثنائية، بدءاً من مستويات الأداء وقدرة التحكم العالية التي تلبي احتياجات أكثر السائقين تطلباً، ووصولاً إلى التجربة الفريدة للقيادة في الهواء الطلق، والحلول التكنولوجية الأحدث، ونظام الصوت المحيطي الفاخر، ما يضمن تقديم تجربة عصرية للعملاء، ويفتح الباب أمام عصر جديد من السيارات فائقة الفخامة.

وتُعد آلية كي-فولد الكهربائية لطي سقف السيارة إحدى السمات الرئيسية في سيارات فولانتي، والتي تشمل مرحلتين لتحقيق ارتفاع منخفض بمستويات رائدة لا تتجاوز 260 ملم. ويجمع هذا التصميم الاستثنائي بين حلول طي الأسقف الأكثر ذكاء، وتوفير السعة القصوى لصندق الأمتعة، فضلاً عن سرعة فتحه وإغلاقه والمزايا الجمالية الفريدة.

ويلعب السقف دوراً في تعزيز راحة الركاب في المقصورة بفضل طبقاته الثمانية من المواد العازلة والمحسّنة للصوت، بالإضافة إلى تصميمه الفريد الذي يحافظ على الشكل المميز للسيارة عند رفعه. وعند طي السقف تحت غطاء المقعد الخلفي، يشكل جناحاً خلفياً يضفي مزيداً من المزايا الجمالية على السيارة.

ويتطلب السقف 14 ثانية لفتحه و16 ثانية لإغلاقه، ويمكن تشغيله أثناء القيادة بسرعات تصل إلى 31 ميلاً في الساعة، وحتى أثناء هبوب رياح عكسية بسرعة 31 ميلاً في الساعة. كما يمكن تشغيله عن طريق مفاتيح التحكم عن بُعد* ضمن دائرة نصف قطرها مترين عن السيارة، لتجربة مريحة وأكثر سلاسة.

ويأتي تصميم السيارة الرائعة بأربعة ألوان مميزة لغطاء المحرك، وهي الأسود كخيار قياسي، أو الأحمر أو الأزرق أو مزيج الأسود والفضي، ما يتيح مجموعة واسعة من الخيارات المخصصة، ويضمن وجود درجة تتناسب مع التشكيلة الكبيرة من ألوان الهيكل الخارجي والألوان الداخلية.

وتضفي دي بي 12 فولانتي الجديدة لمسة فنية فريدة على التصميم الخارجي الجريء والقوي الذي تتميز فيه سيارات الكوبيه. وعمل فريق التصميم في أستون مارتن على ابتكار تصميم أنيق ورياضي يجسد أعلى مستويات الفخامة، سواء كان السقف مفتوحاً أم مغلقاً، وذلك بالاستفادة من ميزة انخفاض ارتفاع السقف وهو مغلق بفضل آلية السقف المبتكرة كي-فولد. ويمنح السقف بتصميمه القماشي المميز سيارة فولانتي مظهراً مميزاً تتفرد به عن السيارات المكشوفة التي تمتلك أسقفاً معدنية قابلة للطي. وتتميز السيارة الجديدة بتصميم عصري يُبرز جمال خط الحزام الجانبي، والذي يظهر بشكل جذاب عندما يتم خفض السقف المتحرك، إلى جانب التصميم الخلفي الأنيق، مما يجعلها قطعة فنية لا يمكن منافستها.

وتولي أستون مارتن أهمية بالغة للأداء العالي والأناقة المطلقة في تصميم سيارة دي بي 12 فولانتي الجديدة، دون المساس بالراحة الاستثنائية والجودة العالية والحرفية الفاخرة التي تميز العلامة. وتتميز التصاميم الداخلية الخاصة بسيارة فولانتي بتفاصيل تختلف عن نظيرتها في سيارات الكوبيه، وتتمثل بتصاميم قشور الخشب الأنيقة أو ألواح من ألياف الكربون على القسم الخلفي للمقاعد، والتي تتوافق مع ألوان الوجه الداخلي للأبواب، وذلك لإضفاء المزيد من الأناقة والفخامة التي يمكن ملاحظتها عند خفض السقف.

وتضمن البيئة الداخلية الفاخرة للسيارة تجربة شاملة للسائق والركاب طوال الرحلة، وذلك بفضل التصميم الأنيق والعصري واستخدام أجود المواد لتزويد السيارة بالمظهر الفريد الذي تشتهر به سيارات أستون مارتن. وتتميز دي بي 12 فولانتي بنظام معلومات وترفيه خاص ونظام صوت عالي الجودة من باورز أند ويلكنز ونظام واجهة التحكم التفاعلية بين الإنسان والآلة، ما يوفر للركاب تجربة غامرة وعصرية.

وتمثل سلسلة دي بي 12 أولى السيارات المزودة بالجيل الثاني من نظام المعلومات والترفيه الخاص بعلامة أستون مارتن. ويعتبر هذا النظام الأول من نوعه الذي تم تطويره داخلياً في أستون مارتن، بتصميم مخصص بالكامل جرى تطويره بالتعاون مع أفضل الموردين في مجال الإلكترونيات وواجهات المستخدم وتجربة المستخدم وأنظمة الصوت. كما تتميز سيارة دي بي 12 فولانتي بتطبيق أستون مارتن الجديد الذي يهدف لتعزيز تجربة العملاء، حيث يتوفر التطبيق على نظاميّ أي أو إس وأندرويد، ويتيح التواصل مع السيارة والتحكم بها والحصول على التغذية الراجعة من خلال الأجهزة الإلكترونية الخاصة.

ويمثل التطبيق الجديد نظاماً متكاملاً متعدد الشاشات مع اتصال كامل عبر الإنترنت، والذي يعمل باستخدام تقنية شاشة اللمس عالية الوضوح بمقاس 10.25 بوصة مع ميزة التحكم بالإيماءات بإصبع واحد وعدة أصابع. وتحقق السيارة الجديدة توازناً بين مزايا استخدام شاشة اللمس والمفاتيح التقليدية، حيث تضم السيارة مجموعة من الأزرار للعمليات الميكانيكية الأساسية، بما فيها تبديل التروس واختيار نمط القيادة والتحكم بأنظمة التدفئة والتهوية، مما يوفر المزيج المثالي بين مفاتيح التحكم الرقمية والكلاسيكية. كما توجد مفاتيح خاصة لإلغاء إعدادات الهيكل ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات والعادم ونظام المساعدة للحفاظ على مسار السيارة ونظام التحكم بالمسافة عند الركن، بما يضمن سهولة الوصول إلى أكثر مفاتيح التحكم استخداماً.

ويتميز نظام الملاحة الجديد لسيارة دي بي 12 بالاتصال بالإنترنت لتوفير تجربة غنية بالمعلومات وأكثر ذكاء وسرعة، وتقدم تقنية الخرائط ثلاثية الأبعاد تعليمات واضحة وسهلة مع المساعدة على اختيار مسار السيارة وتوفير معلومات متكاملة حول ازدحام الحركة المرورية في الوقت الحقيقي. ويضمن التوجيه الديناميكي المتصل الوصول إلى الوجهة دون تأخير، كما تتوفر صور الأقمار الصناعية الغنية بالتفاصيل، والتي يتم تنزيلها لتقديم صورة كاملة عن المنطقة المحيطة أثناء القيادة. ويتضمن نظام الملاحة وتطبيق أستون مارتن الجديد في سيارة دبي بي 12 ميزة إدخال الوجهة المراد الوصول إليها باستخدام تقنية وات ثري ووردس، وذلك لتسهيل الوصول إلى أي مكان في العالم بدقة متناهية. كما يستطيع الركاب الوصول إلى تطبيقات أجهزتهم بسلاسة، وذلك من خلال نظامي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو اللاسلكيين.

وتقدم سيارة دي بي 12 فولانتي أيضاً تجربة جديدة للاستمتاع بالموسيقى بالتعاون مع الشركاء الجدد باورز أند ويلكنز. وتم تجهيز السيارة بنظام أستون مارتن الصوتي 390 واط والمزود بـ 11 مكبر صوت، الذي يوفر وضع الصوت المحيطي ويستفيد من معالجة الصوت بتقنية ®QuantumLogic لتقديم أفضل مستويات الأداء الصوتي في السيارة. ولعشاق الموسيقى، قامت أستون مارتن بتطوير نظام هالو الاختياري الذي يجمع بين أحدث التقنيات والابتكارات المتوفرة في أنظمة الصوت عالية الجودة التي تميز شركة باورز أند ويلكنز.

ويتميز نظام الصوت المحيطي، باستطاعة 1,170 واط والمزود بـ 15 مكبر صوت وتضخيم مزدوج، بصوت متوازن ودقيق بفضل مكبرات الصوت عالية الأداء، مثل مكبرات الصوت ذات القبة المزدوجة من الألمنيوم ومكبرات الصوت متوسطة المدى من علامة كونتنيوم، إلى جانب مكبرات الصوت الرئيسية ثلاثية الأبعاد ومضخم الصوت القوي، ما يضمن حصول الركاب على تجربة موسيقية استثنائية.

ومن جانبه قال ماريك ريتشمان، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي في أستون مارتن: "يحمل اسم فولانتي مكانة خاصة في تاريخ أستون مارتن. ومنذ إطلاق أول سيارة فولانتي في عام 1965، حققنا تقدماً كبيراً في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والأداء، والذي يتجلى في التصاميم الخارجية والداخلية لسيارة دب بي 12 فولانتي التي تتميز بالطابع الرياضي والأداء العالي، بالإضافة إلى التفاصيل الداخلية التي تشكل مثالاً حقيقياً للفخامة والأناقة المطلقة".

وتمنح خدمة التخصيص الفاخرة، كيو باي أستون مارتن، الفرصة لعشاق التميز لإضفاء بصمتهم الخاصة على سيارة دي بي 12 فولانتي الرائعة. وتتيح الخدمة الرائدة للعملاء إمكانية الوصول إلى المصممين والحرفيين في أستون مارتن والاستمتاع بخدمة تخصيص شخصية متكاملة، انطلاقاً من أدق التفاصيل وصولاً إلى الهندسة الشاملة وإنتاج مكونات مخصصة بالكامل. ويمكن للعملاء تخصيص سيارة دي بي 12 فولانتي وفقاً لرؤيتهم الشخصية، مما يتيح لهم استكشاف آفاق جديدة من الإبداع والابتكار.

وتحتفي أستون مارتن بالظهور العالمي لسيارة دي بي 12 فولانتي خلال أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا، بعد أن تم عرضها لأول مرة في فعالية جمع السيارات الرياضية "ذا كويل" التي أقيمت يوم الجمعة، وفي النادي الحصري أستون مارتن كلوب 1913 في معرض كونكورس دي إليجانس الذي يُقام على شاطئ بيبل بيتش خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج سيارات دي بي 12 فولانتي خلال الربع الثالث من عام 2023، ليتم تسليم أولى السيارات إلى العملاء خلال الربع الرابع من العام نفسه.

جدير بالذكر أن مجموعة عز العرب للسيارات، هي الوكيل الحصري المعتمد لأستون مارتن في مصر. لديها أحدث صالة عرض للعلامة التجارية الإنجليزية الفاخرة في بارك ستريت بيزنيس كومبلكس في قلب الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وكذلك مركز خدمة معتمد يقع في كم 28 طريق القاهرة-الاسكندرية الصحراوي-بالجيزة. يُذكر أن أستون مارتن حالياً تقدم باقة متنوعة ومثيرة من موديلات السيارات والخدمات المصممة خصيصاً حسب طلب العملاء لتثير شغف عشاقها ولترسخ من خطوات العلامة التجارية العريقة في مصر.