العام الدراسي الجديد| توجيهات برفع الإشغالات من محيط المدارس

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، توجيهات برفع الإشغالات من المنطقة المحيطة بالمدارس قبل العام الدراسي الجديد في جميع المحافظات.

جاء ذلك في الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، برقم (30) فى إطار استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 .

ووجه وزير التربية والتعليم بتنسيق إدارة المدرسة مع الحي؛ لرفع الإشغالات وإزالة القمامة من المنطقة المحيطة بالمدرسة قبل العام الدراسي الجديد، فضلا على التأكيد على توافر عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة.

وتشمل عوامل الأمان: تواجد أغطية غرف تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي، وسلامة بوابات المدرسة وتثبيتها وصلاحية ألعاب رياض الأطفال.

استعدادات العام الدراسي الجديد

ويستهدف الكتاب الحرص على التأكد من جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد.

وشدد وزير التربية والتعليم على جميع الجهات المعنية الالتزام بتكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية، ورفع تقرير أسبوعي لفروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات.

ووجه وزير التربية والتعليم بمعاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة.

ونبه وزير التربية والتعليم بإزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات، داخل وخارج المباني.

ووجه وزير التربية والتعليم بالتأكد من إجراء التفتيش اليومي على حالة المبنى بالكامل، والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للمديريات والإدارات التعليمية؛ للتعريف بآليات الصيانة البسيطة، والنظافة بالتنسيق مع مهندسي الأبنية التعليمية في المحافظات.

وشدد وزير التربية والتعليم على إتاحة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة على موقع الوزارة، والتزام جميع مديري المدارس بطباعته، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات، فضلا عن التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

ونوه وزير التربية والتعليم بتكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني قبل بدء العام الدراسي الجديد، أو أي أعمال أخرى تؤثر على العملية التعليمية بالتنسيق مع مدير فرع الهيئه بالمديرية.

ونبه وزير التربية والتعليم بتحقيق الصالح العام، وأنه يتعين على جميع الجهات المختصة التنبيه بالالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الكتاب قبل بدء العام الدراسي الجديد ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.