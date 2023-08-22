محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بالمحلة وكفر الزيات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ لمتابعة أبرز المشروعات في المحلة الكبرى وكفر الزيات بحضور المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة، العميد حسام سلام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير النفق السفلى بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة الكبرى ومتابعة الأعمال الجارية به طبقا للمواصفات الفنية والتي تشمل إعادة تأهيله وتجديد شبكة تصريف مياه الأمطار به والتأكد من كفاءتها العملية كما تشمل أعمال التطوير تركيب طبقة من البازلت بعد إنهاء تنفيذ الأعمال الميكانيكية والعزل بأرضية النفق لحمايته من أي تسريب للمياه، بالإضافة إلى تفقد رصف شارع طلعت حرب المؤدي للنفق السفلي.

وتابع المحافظ جولته بتفقد منشأة عبد المنعم رياض "بحي ثان المحلة الكبرى والتي تشهد أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشأة عبد المنعم رياض الرئيسي من دوران الشركة حتى نهاية سوق التقوى كما يتم تركيب الانترلوك ب 35 شارعا فرعيا وإزالة البروز والتعديات بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

كما تفقد منطقة سوق التقوى لمناقشة تطوير السوق بالكامل مما لاقى استحسان الأهالي الذين وجهوا التحية للمحافظ على جهوده وأكد المحافظ أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، فإن جميع الأجهزة التنفيذية حريصة على تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية التي تخدم المناطق الأكثر احتياجا.

وامتدت جولة المحافظ بمدينة المحلة الكبرى بتفقد أعمال تطوير موقف سيارات طلعت حرب والتي تشمل توسعة الموقف وإعادة تأهيله بشكل حضاري وزيادة طاقته الاستيعابية للسيارات وتطوير مداخل ومخارج الموقف بما يضمن سهولة وانسيابية الحركة به.

كما تفقد محافظ الغربية كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.

واختتم المحافظ جولته بمدينة المحلة الكبرى بتفقد إنشاء مركز تجميع الألبان التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتفقد محافظ الغربية بمدينة كفر الزيات محور النعناعية الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.