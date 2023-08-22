إزالة حالتي تعدٍّ بالبناء المخالف على مساحة ٤٠ فدان بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق جمعية العاشر من رمضان الزراعية بقطعة ٨٨، ٨٩ مجموعه ١٠.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍّ على الأراضي الزراعية الأولى على مساحة ٦٠٠٠ متر مربع، والأخرى على مساحة ٤٠ فدان.

وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة تمامًا بمعدات مجلس المدينة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدٍّي لكافة أشكال التعدٍّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.