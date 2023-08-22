محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً بمقر محطة مياه قحافة الجديدة التابعة لشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات الشركة. وتابع المحافظ خلال الاجتماع مع مسئولي الشركة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق.

كما تم متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية التي تنفذها الشركة بمختلف مراكز المحافظة، ومشروعات برنامج توسعات الصرف الصحى الممول من الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIB ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي (NIF).

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي شركة دار الهندسة، المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة" بالفيوم، ومسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبري.

محافظ الفيوم يتابع نسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة والخطة الاستثمارية ….

في بداية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، علي ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بهذا الشأن، لسرعة نهو الأعمال بكافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ وفقاً للاشتراطات والمعايير الفنية، لسرعة دخولها الخدمة وتعظيم الإستفادة من تلك المشروعات الحيوية وتحسين جودة الحياة حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات، مشيراً إلى حرصه التام علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لإنجاز كافة الأعمال في مواعيدها المحددة. ووجه المحافظ، مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي الهيئة القومية، ودار الهندسة، للتنسيق فيما بينهم لوضع خطة محددة للانتهاء من كافة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف قري ومراكز المحافظة، وكذا إعداد بيان دقيق بنسب ومعدلات التنفيذ، مشدداً علي أهمية المتابعة المستمرة للوقوف على معوقات التنفيذ والتغلب عليها، للانتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، طبقاً للخطة المدرجة، والجداول الزمنية المقررة.

وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات الآداء ونسب التنفيذ لكل مشروع من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمبادرة "حياةكريمة" علي حدة، ومناقشة آليات تذليل كافة العقبات، لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة، حيث انتهت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، من جميع أعمال المد والتدعيم لمياه الشرب بقري مركزى إطسا ويوسف الصديق.

كما تم مناقشة الموقف الحالى للوصلات المنزلية "صرف صحى" بالقرى المنفذ بها مشروعات الصرف الصحى من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية بعدد 18 قرية، وجارى استكمال الوصلات المنزلية بباقى القرى المستهدفة، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمحطات مياه العزب الجديدة "المرحلة الثالثة" ومحطة مياه قحافة، وروافع وخزانات مياه الشرب بكحك والتى بلغت نسبة التنفيذ الكلية بها 78 %، وخزان يآدم غالب بنسبة تنفيذ 76 %، وخزان قصر الجبالي بنسبة تنفيذ 62%.

كما تم خلال الاجتماع أيضاً، استعراض المشروعات الجاري تنفيذها لتحسين خدمة الصرف الصحي لمواطني المحافظة، من خلال برنامج توسعات الصرف الصحى الممول من الاتحاد الاوروبي، بتوسعات الصرف الصحى والذى تبلغ تكلفته 395 مليون يورو، ويهدف إلى خدمة 57 قرية على مستوى المحافظة من خلال تنفيذ عدد 20 مشروع محطات رفع ومعالجة وشبكات صرف صحى. كما تم استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقيمة 660 مليون جنيه، والتى تضم مشروعات القرى المبللة وهى فرقص وسرسنا والسعيدية، حيث تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرية السعيدية بالكامل، وجارى استكمال الأعمال بمشروع الصرف الصحي بقرية فرقص والتى بلغت نسبة التنفيذ 90 %، وقرية سرسنا حيث بلغت نسبة التنفيذ 87 %، كما تم استعراض مشروعات المحليات وعددها 6 مشروعات، حيث تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرية شكشوك وهو عبارة عن إحلال وتجديد محطة الرفع، وشبكة انحدار وخط طرد، وجارى استكمال الأعمال بباقى المشروعات.

وفي نهاية الاجتماع، أكد "الأنصاري" علي ضرورة مراجعة الملاحظات النهائية لمختلف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ورصد كافة الاحتياجات الضرورية، موضحاً أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يأتي في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفقاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة.