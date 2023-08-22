الأسبرين يمنع الموت المبكر في هذه الحالة.. طبيبة تكشف مفاجأة

أثبتت دراسة دنماركية حديثة أن تناول الأسبرين يوميًا قد يحمي من الموت المبكر بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية المفاجئة، فهو يعزز الصحة بشكل عام ويطيل العمر.

فوائد الأسبرين وعلاقته بالموت المبكر:

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، خلصت نتائج الدراسة إلى أن عدم تناول الأسبرين على النحو الموصوف بعد الإصابة بنوبة قلبية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى، أو سكتة دماغية أو الوفاة، لذا يوصي الأطباء جميع المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية بالالتزام بالأسبرين وفقًا للإرشادات حتى تثبت التجارب العشوائية غير ذلك.

فوائد الأسبرين وعلاقته بالموت المبكر

تألفت الدراسة من بيانات تم جمعها من السجلات الصحية الدنماركية على مستوى الدولة، وأصيب المشاركون بأزمة قلبية للمرة الأولى في الفترة من 2004 إلى 2017 وعولجوا بدعامة للشريان التاجي، ووصف الأسبرين لجميع المرضى المشمولين في البيانات خلال السنة الأولى التي أعقبت الأزمة القلبية.

وتم استبعاد المرضى الذين كانوا يتناولون مضادات التخثر، أو أصيبوا بسكتة دماغية أو نوبة قلبية متكررة، خلال السنة الأولى من الشفاء، من الدراسة.

وفي هذا الصدد، أوضحت الطبيبة المسؤولة عن الدراسة أن كل من مضادات التخثر ومثبطات P2Y12 هي عوامل تعمل، على غرار الأسبرين، على منع تكوين جلطات الدم، لذا، تم استبعاد المرضى الذين يخضعون لمثل هذه العلاجات من دراستنا، أما بالنسبة لأولئك الذين شاركوا في الدراسة، تم تقييم التزامهم بتناول الأسبرين بعد عامين وأربعة وست وثماني سنوات من النوبة القلبية.

وأضافت الطبيبة: "قمنا بتقييم آثار استخدام الأسبرين على المدى الطويل في المرضى الذين لم يتلقوا أدوية أخرى للوقاية من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية".

وبدورهم، أشار الباحثون إلى أن الالتزام العام بتناول الأسبرين انخفض تدريجيًا على مر السنين، ومع ذلك، مع مراعاة العوامل الأخرى مثل العمر وضغط الدم والكوليسترول، وجد فريق البحث أن استخدام الأسبرين يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى أو سكتة دماغية أو الوفاة.

يجدر بالذكر أنه لا يمكن تعميم النتائج التي توصلنا إليها على جميع المرضى الذين يعانون من نوبة قلبية، حيث ركزت الدراسة بشكل خاص على أولئك الذين تلقوا العلاج باستخدام دعامة للشريان التاجي ولم يكونوا يتناولون أدوية أخرى لمنع تجلط الدم.