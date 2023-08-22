محافظ الشرقية يعلن انتهاء موسم توريد القمح بنسبة نجاح 100.12 %

بكمية توريد بلغت 535994 طن..

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنتهاء موسم توريد القمح المحلي لعام ٢٠٢٣ والذي انطلق منذ شهر أبريل الماضي بإجمالي كمية توريد بلغت٥٣٥٩٩٤ طن و٨٠٠ كيلو قمح و كمية تقاوي موردة بلغت ٣٤٧٠٧ طن و٧٢٥ كيلو ليصل الإجمالي إلى ٥٧٠٧٠٢ طن و ٥٢٥ كيلو قمح بنسبة 100.12 %، وذلك بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان بنطاق دائرة المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن هذا الموسم يُعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى، وذلك بعد أن تصدرت المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية، مثمنا دور كافة الجهات المشاركة في أعمال توريد القمح المحلي "رؤساء المراكز والمدن - مديريتي الزراعة والتموين – مباحث التموين - الإدارة العامة للمرور" في تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين.

وأضاف محافظ الشرقية، أن أعمال توريد محصول القمح تمت وفقاً للضوابط والاشتراطات اللازمة والمعايير المختلفة للحفاظ عليه من الفساد والتلف والتي ساهمت في إنجاح موسم الحصاد والتوريد وتصدر المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وكانت مديرية التموين بمحافظة الشرقية قد صرحت في أبريل الماضي أن مواقع التخزين للاقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 58 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر حكومية مطورة تابعة لكل من "البنك الزراعي المصري ـ الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ـ الشركة العامة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شرق الدلتا ـ شركة مطاحن شمال" تستخدم كمراكز تجميع فضلًا عن عدد من الصوامع الخاصة بالمحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعلن أن كل الصوامع والشون والبناكر المخصصة لاستلام محصول القمح بهدف استقباله من المزارعين بمختلف أنحاء مراكز ومدن محافظة الشرقية، تستعد لغلق أبوابها إيذاناً بانتهاء موسم حصاد وتوريد محصول القمح لعام 2023.

أوضحت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت ٥٣٥٩٩٤ طنًا و٨٠٠ كيلو قمح.

وأشارت وكيل وزارة التموين، إلى أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية "نوع من الأقماح" موسم حصاد ٢٠٢٣، إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة من وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الآتية:

· الكمية المستهدف شراؤها.

· الغرض من الاستخدام.

· أماكن استلام الأقماح.

· اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

كما شدد محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.