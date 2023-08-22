استمرار متابعة اعمال النظافة اليومية وأعمال المرمات في شوارع الغردقة

أكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة بتكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات لسلامة البيئة المحيطة بالمواطنين.

حيث قام حي شمال الغردقة برئاسة اللواء أحمد مهدي اليوم بالتنسيق مع جمعية هيبكا بأعمال نظافة شملت رفع القمامة و مخلفات الأشجار بمبارك ١١،١٢،١٣،١٤، بلوكات الأحياء، الأمير طلال، الأمل، خلف مبنى حي شمال ،وتم تشغيل المكنسة بشارع الكهف والسلام

كما دعمت جمعية هيبكا شارع باتا وعمارات الجيش ومبارك ١٢ بحاويات قمامة جديدة ورفع المتهالك منها

ومن جانب اخر قام حي جنوب الغرقة برئاسة اللواء محمد صلاح اليوم بأعمال نظافة ورفع مخلفات الأشجار والقمامة بشارع المدارس، ممشى مترو الكوثر ،الجزيرة الوسطى لمبارك ٨، منطقة الانتر، أبو عشرة، الممشى السياحي ، خلف بلوكات شدوان ،الشيراتون القديم، ميدان العروسة ، الحجاز وممشى الحجاز، ورفع مخلفات المارينا وممشى شيري وشيراتون خلال الوردية المسائية.

كما تم تشغيل المكنسة بالممشى السياحي وشارع مترو بالكوثر اعمال مرمات ببعض الشوارع

كما وجه اللواء ياسر حماية رئيس المدينة على ضرورة الاهتمام بتنفيذ أعمال الاسفلت والمرمات لرفع مستوى كفاءة الشوارع بالكامل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

حيث قام قسم المشروعات بالمدينة اليوم بأعمال مرمات لبعض الشوارع التي تحتاج لرفع الكفاءة بشكل عاجل حتى يتم إخراجها بخطة التطوير تباعا بالهلال أمام كنيسة الأخوة،منطقة أتوبيس الوجه القبلي،شارع السلام، مدخل ذهبية من جهة الكورنيش ، شارع شيراتون ، طريق الحجاز

وياتى ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة تطوير الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة بما يتناسب مع مدينة الغردقة كونها مدينة سياحية

النظافة