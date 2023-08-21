وزير التربية والتعليم يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الإثنين، حفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2023، والذي ينظمه حزب حماة الوطن.



وشارك في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2023 عددا من قيادات حزب حماة الوطن، على رأسهم الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وعدد من قيادات التربية والتعليم، والإعلاميين.

كلمة وزير التربية والتعليم

وأعرب وزير التربية والتعليم عن مدى سعادته بمشاركته اليوم فى احتفالية تكريم أبنائنا المتفوقين أوائل المرحلة الثانوية للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، والتي تعد تتويجًا للجهد الذي بذلوه، والإنجاز الذي حققوه.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هذه الاحتفالية تأتى تتويجًا للتعاون المشترك مع حزب حماة الوطن في مجال التعليم ودعم المتفوقين واكتشاف الموهوبين، والذي يمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية التي نسعى جميعًا إلى دعمها بكل السبل الممكنة، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة والأنشطة المتنوعة التي يقوم بها الحزب لخدمة المجتمع المصري على مختلف الأصعدة؛ تمثل دعمًا حقيقيًا لجهود الدولة المصرية فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (مصر ۲۰۳۰)، وجهود الوزارة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير التعليم وتحقيق جودة العملية التعليمية”.

وقال وزير التربية والتعليم إن استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018، تستهدف تعليم أبنائنا المهارات، والقدرات، والجدارات، وليس تحصيل الدرجات فقط.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أننا نعد أبنائنا الطلاب بامتلاك العقلية الذهنية السليمة، وامتلاك المهارات الشخصية التى تؤهلهم لتغيرات المستقبل، وتوظيف قدراتهم، موضحًا أن أحد أولويات اهتمام الدولة المصرية رعاية المتفوقين والنابغين والموهوبين، و الوزارة حريصة على مواصلة دعمهم وتشجيعهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة حرصت على انضباط امتحانات هذا العام، واتخذت العديد من الإجراءات لمنع الغش، تحقيقًا للعدالة وأن يأخذ كل طالب حقه، مشيرًا إلى أنه من بين هذه الإجراءات، منع التحويلات من المحافظات خاصة فى المرحلة الثانوية إلا بعد موافقة لجنة من الوزارة، كما تم إعداد بنوك أسئلة بمواصفات ومعايير خاصة يتم سحب أسئلة الامتحانات من خلالها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مختصة من الخبراء والموجهين لمراجعة نموذج الإجابة بعد انتهاء كل امتحان، كما تم رفع نماذج الأسئلة والإجابة للمواد على موقع الوزارة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه تم إتاحة التظلمات فى جميع أنحاء الجمهورية، لضمان حصول كل طالب على حقه.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن تطوير التعليم مسئولية وخطة دولة، وليست مسئولية الوزارة فقط، مشيراً إلى ضرورة وجود تحالفات وتضافر للجهود والتعاون مع المجتمع المدنى.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى أنه تم الانتهاء من تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي وتم الانتقال إلى تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، مؤكدًا على أن الوزارة حريصة على عدم إرهاق الطلاب بمحتوى طويل، لذا اهتمت بالمفاهيم الكبرى والأنشطة التى تتم بشكل تعاونى وليس بشكل فردى، كما تم عقد ورش عمل بمشاركة جهات محلية ودولية وخبراء معنيين بالتعليم وأعضاء مجلس النواب وأولياء الأمور والإعلام لوضع خطة استراتيجية طموحة من خلال حوار مجتمعي لمناقشة التحديات التى يواجهها التعليم قبل الجامعي.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم، مشيرًا إلى أن مصر الآن تمتلك آلية لانتقاء المعلمين الجدد تتمتع بالشفافية والنزاهة ومرت بمراحل عديدة للوصول إلى من هو أفضل فى هذا المكان، وكل معلم سيتم اختياره فى هذه المسابقة يجب أن يشعر بالفخر .



وفي ختام كلمته، وجه وزير التربية والتعليم للطلاب المتفوقين كلمة قائلًا: "ادرسوا ما تحبونه دون الارتباط بالمجموع حتى تحققوا التفوق والتميز، ونتطلع إلى أن يخرج من بينكم العلماء والمفكرون والأدباء ؛ لينضموا إلى صفوف الكبار الذين يؤدون خدمات حقيقية لمجتمعاتهم، ويحدثون فارقًا في تاريخ أوطانهم، وأن لكم الانطلاق نحو الريادة بخطى حثيثة، وسعي دءوب، وإخلاص وأمانة؛ لتحققوا لأنفسكم النجاح والتفوق ولوطنكم التقدم والازدهار..فكفة الأمم ترجح بالعلم، والاختراع والإنتاج، والإبداع، وبالقيم، وبالأخلاق السامية، وكل ذلك ينبع ممن يمثلون القدوة والرمز في المجتمع، فكروا في حياتكم القادمة بطموح وحماس، وشغف، فكروا خارج الصندوق، وأطمحوا لما هو أفضل، وتحدوا أنفسكم، وابلغوا عنان السماء".

وفي تهنئته لأوائل الثانوية العامة، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالقدرات الخاصة لأوائل الثانوية العامة، الذين بذلوا المزيد من الجهد واخلصوا فى دراستهم للحصول على أعلى الدرجات، لافتًا إلي أن هؤلاء الشباب ينتظرهم مستقبل كبير.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على الوقوف بجانب شبابها، وتقديمهم كنماذج مثالية للشباب المصري، موضحًا أن أولويات الوزارة ترتكز على تكريم ورعاية الشباب المتفوقين والموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات حتى يكونوا قدوة لغيرهم من النشء والشباب.

وخلال الحفل أهدى اللواء أحمد العوضي واللواء طارق نصير الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني درع الحزب تقديرًا لجهوده في تطوير المنظومة التعليمية.

كما كرم الدكتور رضا حجازي الطلاب أوائل الثانوية العامة من أجل دعمهم وتحفيزهم وتشجيعهم على المزيد من التفوق.