فحص شكاوي المواطنين بديوان عام قنا

باشر أشرف الداودى محافظ قنا، ونائبه الدكتور حازم عمر ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، اليوم الاثنين، فحص الشكاوي الواردة إلى الديوان العام.

قال المحافظ، إنه ورد للديوان العام 65 شكوي وتم إستقبال أصحابها من الشاكين، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

وأبرز المحافظ، أن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

أكد المحافظ، أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.

الطب البيطري يدفع بقافلة إلى قرية دندرة….

فى سياق متصل قال المحافظ، إن مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع فريق IVSA للطب البيطري ، نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية دندرة التابعة لمركز قنا .

وتابع المحافظ، أن القافلة نجحت فى علاج و مناظرة ٧٦٥ رأس ماشية متنوعة ، حيث تم علاج ٥٠٠ حيوان ضد الطفيليات الخارجية ، و علاج ٢٠٠ رأس اغنام ضد الطفيليات الداخلية ، و علاج ١٠ رؤوس ماشية تناسلية ، و علاج ٥٠ رأس ماشية باطنة ، و إجراء جراحة لعدد ٥ رؤوس ماشية.

وأضاف إنه تم عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات ، و كذلك أهمية التأمين على الماشية ، و أهمية التلقيح الصناعي ، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

ونوه الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا فى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية .