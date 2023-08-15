تنسيق الجامعات 2023.. كليات متاحة لطلاب المرحلة الثانية علمي وأدبي

بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، زادت معدلات البحث على محرك البحث "جوجل" عن الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للشعبة العلمية والأدبية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام.

وعن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية فجاءت كالتالي:-

الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ويبلغ عدد الطلاب: 259445.

فيما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، ويبلغ عدد الطلاب: 90688.

ويصل إجمالي عدد الطلاب: 350133

وتنشر “بوابة الوفد” في السطور التالية الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية في تنسيق الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمي والأدبي

كليات المرحلة الثانية لشعبة علمي رياضة

كليات الحوسبة والذكاء الاصطناعي

كليات الفنون الجميلة

كليات العلوم والفنون التطبيقية،

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية

كليات اللغات

كليات الإعلام

كليات الآثار

كليات المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم

كلية الطب البيطري

كلية التمريض

كلية العلوم

كلية الزراعة

كليات الحوسبة والذكاء الاصطناعي

كليات المرحلة الثانية للشعبة الأدبية 2023

كلية التربية.

كلية التربية الرياضية.

كلية التربية النوعية.

كلية الآداب.

كلية الحقوق.

كلية التجارة.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية دار العلوم.

كلية السياحة والفنادق.