تنسيق الجامعات 2023.. رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، لا سيما بعد فتح باب التسجيل أمس الثلاثاء بحد أدنى 250 درجة للشعبة العلمية أي بنسبة 60.98%، والشعبة الأدبية بحد أدنى 238 درجة أي بنسبة 58.05%.

رابط المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط التقديم للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة2023، وذلك من خلال الرابط الذي حددته وزارة التعليم العالي https://tansik.digital.gov.eg/application/

حتى يتمكن للطالب من التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة او عن طريق اجهزة الحاسب الألي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط الذي حددته وزارة التعليم العالي.

يقوم الطالب بتسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

تظهر صفحة بها حوالي 75 مربع فارغ على الطالب أن يقوم بملء البيانات المطلوبة.

عند كتابة الرغبات يجب على الطالب أن يراعي النطاق الجغرافي له.

عند الانتهاء من كتابة الرغبات يقوم الطالب بكتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص به.

يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس والسري مرة أخرى ثم بعد ذلك يضغط على حفظ البيانات.

يحق للطالب التعديل خلال الفترة الزمنية التي حددتها وزارة التعليم العالي، أي خلال 5 أيام.

موعد انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023

تقرر غلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد يوم السبت المقبل الموافق 19/8/2023، بعد فتح التسجيل لمدة 5 أيام، إذ أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية من التنسيق بداية من أمس الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023.