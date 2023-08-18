الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تنسيق الجامعات 2023| مد فترة تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 يومًا إضافيًا. 

270 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية 2023

قواعد ترتيب الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 20 أغسطس، حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار  السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.  

وأكد المُتحدث الرسمي على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 20 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

الحدود الدنيا في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 

وبلغ الحد اﻷدنى للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المائة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الأدبية للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية من القبول بالجامعات الجامعات 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المائة، ويشمل عدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 نحو 350 ألفًا و133 طالبا وطالبة في الثانوية العامة.

أماكن متاحة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 

وتتاح أمام طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 التقديم في كليات الطب البيطري والحاسبات والمعلومات، والفنون التطبيقية، والتمريض، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والتجارة والآداب والتربية. 

كما تتاح أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في كليات الآداب والتجارة والتربية والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة.

مواد متعلقة

270 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية 2023

مواصفات امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023

غلق باب تنسيق المرحلة الثانية 2023 غدًا (سجّل رغباتك قبل فوات الأوان)

رئيس جامعة القاهرة ينعى أحمد الجزار عميد آداب المنيا سابقًا

قواعد ترتيب الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023

ختام ورشة عمل الهوية البصرية للمدن المصرية في جامعة عين شمس

مؤسسة "حياة كريمة" تبدأ تدريب المعلمين على أنشطة توكاتسو

جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023