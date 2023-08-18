تنسيق الجامعات 2023| مد فترة تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 يومًا إضافيًا.

وتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 20 أغسطس، حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 20 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

الحدود الدنيا في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

وبلغ الحد اﻷدنى للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المائة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الأدبية للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية من القبول بالجامعات الجامعات 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المائة، ويشمل عدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 نحو 350 ألفًا و133 طالبا وطالبة في الثانوية العامة.

أماكن متاحة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

وتتاح أمام طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 التقديم في كليات الطب البيطري والحاسبات والمعلومات، والفنون التطبيقية، والتمريض، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والتجارة والآداب والتربية.

كما تتاح أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في كليات الآداب والتجارة والتربية والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة.