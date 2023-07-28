8.6 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة في أسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداولات بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بالبورصة 8.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 2.8 مليار ورقة منفذة على 246 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول6.6 مليار جنيه، وكمية تداول 2.5 مليار ورقة منفذة على 250 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه.

أتسم أداء مؤشرات السوق بالتباين بين الهبوط والصعود، وخسر مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 17339 نقطة.

صعد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36%، كما انخفض مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30، و70 بنسبة 0.29%.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على 8% مسجلين صافي بيع بقيمة 190 مليون جنيه، واستحوذ العرب على 7% محققين صافي عمليات شراء 25 مليون جنيه.