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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

8.6 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة في أسبوع

تداولات البورصة
تداولات البورصة

 بلغ إجمالي قيمة التداولات بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بالبورصة 8.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول  2.8 مليار ورقة منفذة على 246 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول6.6 مليار جنيه، وكمية تداول 2.5 مليار ورقة منفذة على 250 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه.

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البورصة تمهل 6 شركات أسبوعًا لإرسال هيكل المساهمين

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تباين أداء مؤشرات البورصة وسط مكاسب 4.5 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

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البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه وسط تباين المؤشرات بختام تعاملات اليوم

 أتسم أداء مؤشرات السوق بالتباين بين الهبوط والصعود، وخسر مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 17339 نقطة.

 صعد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36%، كما انخفض مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30، و70 بنسبة 0.29%.

 سجلت تعاملات المصريين نسبة 85% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على 8% مسجلين صافي بيع بقيمة 190 مليون جنيه، واستحوذ العرب على 7% محققين صافي عمليات شراء 25 مليون جنيه.

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