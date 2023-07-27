الرابع مكرر بالثانوية الأزهرية: حفظي للقرآن الكريم سبب تفوقي

قال الطالب محمود حسين السيد محمد حسين الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية الشعبة العلمية بالشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة 99.69٪ ، إن حفظي للقرآن الكريم هو سر تفوقي؛ وذلك لفهمي لمعاني الآيات والكلمات الواردة فيه، ما جعلني أفهم المقررات الدراسية بشكل سريع، منوها أنه عكف من أول يوم في الدراسة على المذاكرة واستيعاب كل دروسه أولا بأول، مع تحمل المسؤولية التي أعطاها له أبويه حتى يكون على قدر ثقتهم التي منحوه إياها، كاشفا عن رغبته في التقدم بأوراقه إلى كلية الطب التي كانت تمثل حلم حياته، ليكرس نفسه في خدمة الطب ومساعدة المرضى



وأوضحت والدة محمود حسين الطالب بمعهد كفر صقر بنين الثانوي الأزهري، أنها تعمل مدرسة قرآن كريم في معهد الحسيني هاشم الأزهري بكفر صقر، وأنها ساعدت أبنها المتميز في تحفيظ القرآن الكريم، لافتة إلى أنه طلب منها التحويل من التعليم العام إلى التعليم الأزهري، لحبه الشديد في التعليم بالمعاهد الأزهرية.



وتابعت: طلبت من ابني أن يجتهد في ختم القرآن الكريم حتى يتثنى له التحويل إلى الأزهر، وطلبي ذلك قوبل بالجدية والاجتهاد؛ وعكف محمود على حفظ القرآن بشكل أهله للتحويل من الصف الخامس الابتدائي، إلى التعليم الأزهري، وخلال ومراحل تعليمه التي تلت ذلك كان ضمن المتفوقين، وحصل على درجات عليا من بين أقرانه على مستوى معهده ومعاهد إدارة كفر صقر الأزهرية.



وذكر والد الطالب المتميز، بأنه يعمل مدرس لغة عربية في التعليم العام، ما أهله إلى مساعدة إبنه المتميز وإخوته إلى التفوق في مراحلهم الدراسية، ولفت إلى ابنه محمود حصل على جوائز مادية ومعنوية وتكريمات نتيجة تفوقه الدراسي خلال مراحل تعليمه السابقة.



وأكد أن الفضل الأول في تفوق نجله هو حفظه للقرأن الكريم، ومساعدة معلميه في معهد كفر صقر الأزهري، وفي الدروس الخصوصية التي كان يتلقها، مشيرا إلى أن نجله لم يشتري كتاب واحد خارجي، واعتمد بشكل رئيس على الكتب المعهدية المنهجية، وما كان يُبث من مناهج ومراجعات عبر التابلت المعهدي الذي تحصل عليه من المعهد في الصف الأول.



ولفت إلى أن نجله الذي تم إعلان اسمه ضمن أوائل الثانوية الأزهرية في المؤتمر الصحفي للأزهر الذي تم بثه ظهر اليوم، لم يعرف طريق للفيس بوك وصفحات التواصل الاجتماعي، وأنه حدد هدف رئيس لتفوقه وهو حصوله على مركز متقدم ضمن الأوائل، وهو ما تكلل بالنجاح والتمييز ولله الحمد، مهنئا زوجته وأبنائه وكل أسرته وأهالي الطلاب بنجاحهم وتفوقهم الذي يمثل تاج على رؤسهم.



