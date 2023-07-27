البنات يتصدرن المراكز الأولى في الثانوية الأزهرية بالإسماعيلية

قال الدكتور أحمد بيومي مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية أن النسبة العامة للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبى والعلمى بالإسماعيلية بلغت 38،4% وقد حصد الفتيات على ثمان مراكز من المراكز العشرة وأسماء الأوائل



بالقسم العلمى :- عمر محمد محمد إسماعيل مركز أول معهد بنين آل نوح النموذجى مجموع 640 درجة بنسبة 98،45% و إبراهيم أحمد إبراهيم السيد معاطى مركز ثان معهد بنين آل نوح النموذجى مجموع 638 درجة بنسبة 98،15% و آيه سليمان محمد سليمان مركز ثالث معهد فتيات التل الكبير الثانوى مجموع 637 درجة بنسبة 98% و أروه على محمد أحمد منسى مركز رابع معهد فتيات آل نوح مجموع 635 درجة بنسبة 97،69% و وفاء حاتم عطا عبدالمحسن عبدالسميع مركز رابع مكرر معهد فتيات آل سهمود النموذجى مجموع 635 درجة بنسبة 97،69% .



وجاء أوائل القسم الأدبى ساره عبدالقدوس صلاح الدمرداش مركز أول معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز النموذجى مجموع 586 درجة بنسبة 93،02% وشهد محمد على محمد مركز ثان معهد فتيات العوايضة بالتل الكبير مجموع 585 درجة بنسبة 92،86% و رولان محمد عباس مرزوق مركز ثالث معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز النموذجى مجموع 578 درجة بنسبة 91،75% وهاجر أحمد محمد حسن على مركز رابع معهد فتيات آل نوح النموذجى مجموع 574 درجة بنسبة 91،11% و ونورا مختار عرفات مختار مركز خامس معهد فتيات آل نوح النموذجى مجموع 573 درجة بنسبة 90،95% .



وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اناب فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف فى اعتماد ، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 46 % أدبى، العلمى 59.34، بنسبة عامة 52.88.

صرح بذلك فضيلة الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية ، أن العام الحالى شهد تفعيل الخدمات الإلكترونية فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من خلال تسجيل استمارات الامتحانات بجانب الإجراءات المتعلقة بتسجيل رؤساء اللجان والمراقبين.

وأكد بيومى أن الأزهر الشريف يعمل على تأسيس العديد من الإجراءات والخطوات التى تؤهل العاملين فيها للتعامل مع المناهج الحديثة.

إدارة الإسماعيلية الأزهرية تحصد المركز الأول على جميع الإدارات التعليمية