مواصلة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال التصحيح الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة 2023، بمركز التقدير الرئيسي في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وانتهت وزارة التربية والتعليم من تصحيح جميع المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة 2023 وهي: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

كما انتهت وزارة التربية والتعليم من تصحيح عدد من المواد الدراسية الأساسية والتي تضاف إلى المجموع، ومنها: اللغة العربية والكيمياء والفيزياء والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية.

آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 إلكتروني مائة في المائة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن جميع أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونية أسئلة البابل شيت أو الأسئلة المقالية لضمان العدالة.

ونوه وزير التربية والتعليم بمراجعة نموذج إجابة أسئلة امتحانات الثانوية العامة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى إجراء محاكاة للتصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية أكثر من مرة قبل بدء الامتحانات للتأكد من جودة نظام التصحيح.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن التصحيح يجرى بواقع مصححين اثنين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير، وفي حال وجود اختلاف أكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميًا، ثم ظهورها على موقع الوزارة، وإعلانها في المدارس في اليوم التالي.

وحذرت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور من الانسياق خلف منشورات تدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولوياء الأمور بهدف جمع الأموال.

