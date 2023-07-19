حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية بالإسماعيلية

شنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية اليوم الأربعاء، حملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وصرَّح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية أن الحملة قامت بالمرور على 6 منشآت خاصة، من بينهم 3 مستشفيات خاصة ومركز طبي ومركز حضانات ومعمل خاص.

وقد تنوعت المخالفات ما بين إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وذلك مخالف لمادة ١ و٢ لقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، ومخالفة عدم وجود غرفة نفايات والتخلص الغير آمن من النفايات الطبية الخطرة بالإضافة إلى مخالفة عدم فصل النفايات ومخالفة عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وذلك بالمخالفة لقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ومخالفة عدم مطابقة غرفة النفايات للمواصفات المتبعة في التخلص الآمن منها ومخالفة عدم مطابقة غرفة التعقيم للشروط الصحية المتبعة، وعدم وجود تواريخ على الأدوات المعقمة، وقد قامت اللجنة بعمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذالك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الغير حكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.