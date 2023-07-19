البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه وسط تباين المؤشرات بختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بين الارتفاع والانخفاض.

تراجع رأس المال السوقي للأسهم 2.6 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.180.8 تريليون جنيه

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوي17578نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى3500 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 5185 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 59 ملايين جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 1.6 مليار جنيه .