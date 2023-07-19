ابتكار يتيح لغير القادرين التحكم في الأجهزة بإشارات المخ

قال المهندس جلال القصبي، أحد المشاركين في مشروع تخرج طلاب قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، إن مشروع "إشارات ذكية" نفذه 10 طلاب بالكلية، في خطوة نحو تحقيق المنزل الذكي، الذي يمكن التحكم فيه بمجرد التفكير عبر استخدام إشارات المخ، ويُعد هذا المشروع أحد الابتكارات الرائدة في استخدام تقنيات متعددة والذكاء الاصطناعي لخلق بيئة معيشية تتفاعل مع رغبات المستخدمين.

الهندسة الكهربائية



وأَضاف القصبي، خلال اتصال هاتفي في برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة TeN الفضائية: أن المشروع يستخدم تقنيات متعددة وتكنولوجيا وبرنامج كمبيوتر، وتطبيق هاتف، وأوامر صوتية بالعربية، ومساعد صوتي بالعربية، بهدف التحكم في البيئة المنزلية من خلال لوحة تحكم ذكية تسمح للمستخدمين بمراقبة وضبط درجة الحرارة والإضاءة وأنظمة الأمان والأجهزة المنزلية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وزيادة الأمان ويعتمد على تدريب نموذج ذكي قادر على فهم تلك إشارات المخ وتحويلها إلى أوامر تنفذها الأجهزة.

استخدام تقنية للتواصل بين عقل الإنسان والأشياء المحيطة



وأوضح، عضو مشروع الـ "إشارات ذكية" أن الفكرة الرئيسية للمشروع هي استخدام تقنية للتواصل بين عقل الإنسان والأشياء المحيطة وترجمة إشارات المخ لأوامر حركية، باستخدام مستشعر يوضع على الرأس يتحكم في تحديد ونقل الإشارات للأجهزة.