إعادة فتح القيد بمدارس تمريض قنا (تفاصيل)

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، إعادة فتح باب التقديم للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالتأمين الصحي بقنا.

قال المحافظ: "إن إعادة فتح باب التقديم استجابة لمطالبات أعضاء المجالس النيابية وعددٌ من المواطنين، وأنه تقرر إعادة فتح الباب من اليوم الأربعاء حتي 26 من شهر يوليو الجاري.

وه المحافظ، إنه يتم إتاحة الفرصة لجميع الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية من جميع مراكز محافظة قنا، وذلك بعد أن كان التقديم قاصرًا على بنات مدينة قنا فقط.

أوضح الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بجنوب الصعيد، أن التقديم سوف يكون متاحًا للفتيات فقط .

شروط الالتحاق:

أوضح مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بجنوب الصعيد، أن الشروط الخاصة بالمتقدمين للإلتحاق بالمدرسة تشمل: الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو مايعادلها (مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم) في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولي أو ثانية، و أن تكون المتقدمة من أبناء محافظة قنا، المتقدمة تكون مصرية الجنسية، والحصول على شهادة حسن سير وسلوك، يكون الحد الأدني للتقديم للمجموع 250 درجة والالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولًّا، اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والأختبار الشخصى والكشف الطبي.

المستندات المطلوبة:

بيّن أنه يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة للطالبة كافة وتشمل: (الاسم رباعيا – الرقم القومى – تاريخ الميلاد – محافظة الحصول على الشهادة الإعدادية – العنوان الحالي– رقم موبايل الطالبة – رقم موبايل ولى الأمر – مجموع الدرجات، يتم رفع صور بملف Pdf يحتوي على صورة شهادة الميلاد وصورة شخصية حديثة للطالب وصورة شهادة الإعدادية وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وتكون سارية، و إيصال مرافق لولي الأمر، وبيان درجات للصفين الأول والثاني الإعدادي من نفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية، وشهادة حسن سير وسلوك، وفي حالة استيفاء المستندات الورقية ومطابقتها سيتم ظهوره على اللينك، ويتم التوجه إلى المدرسة، وسيتم مراجعة الملفات بعد انتهاء موعد التقديم.

رسوم الالتحاق:

أضاف الدكتور أشرف كمال بأنه يتم طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالبة من الموقع بعد التسجيل لتقديمها للمدرسة، وسوف يتم تحديد موعد الاختبارات الخاصة بـ (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلى) ، ويلزم اجتياز الاختبارات، الحصول على 70% في كل مادة، وتقوم الطالبة سحب ملف بقيمة 100 جنيه، ولا يتم استرداد المبلغ أو ملف الطالبة في حالة عدم القبول بالمدرسة، إحضار 8 صور شخصية حديثة للطالبة مدون أسفلها الاسم رباعى بالكمبيوتر، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم مطابقة بيانات الطالبة مع الشروط المعلنة لن يتم النظر في الأوراق للطلب المقدم من خلال الرابط الإلكترونى.