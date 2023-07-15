مصرع شاب وفتاة فى حادثين منفصلين بقنا

لقيت فتاة مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها الكائن في منطقة الحميدات بمدينة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد ورود بلاغ بسقوط فتاة من الطابق الثاني بمنزلها بمنطقة الحميدات بمدينة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين مصرع فتاة في العشرينيات من عمرها، عقب سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها بمنطقة الحميدات بمدينة قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

من ناحية أخرى كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، تفاصيل مقتل شاب بطلقات نارية على يد آخر، اليوم السبت، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

كانت البداية بتلقى غرفة العمليات إخطارًا يفيد ورود بلاغا بمصرع شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

وبالفحص تبين مصرع مصطفي فتحي محمود، يبلغ من العمر 21 عاما، إثر إصابته بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة .

وأوضحت التحريات الأولية أن خلاف نشب بين المجني عليه وآخر بسبب أولوية ري الأرض الزراعية، قام على أثره المتهم بإطلاق أعيرة نارية أصابت المجني عليه وأودت بحياته.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.