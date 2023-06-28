رئيس مدينة اطسا يتفقد المستشفى المركزي لتهنئة المرضى بالعيد

قام المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، بزيارة المرضى بمستشفي اطسا المركزى للاطمئنان عليهم، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الماوي نائب رئيس المركز والمحاسب محسن عبدالباقى سكرتير عام المركز والمهندس حاتم مصطفى مدير المكتب الفني.

وكان في استقبال رئيس المركز خلال الزيارة الدكتور حسام خليل مدير مستشفى اطسا المركزي، وشملت الزيارة تفقد أقسام الطواريء والإستقبال وقسم الاطفال وقسم الحضانات ووحدة الاسعاف، للتأكد من جاهزية المستشفى لأستقبال حالات الطوارئ والتنبية على المسئولين بالمستشفى بالتواجد والتاكيد على تواجد النوبتجيات من أجل توفير سبل الراحة المناسبة للمرضى خلال فترة تلقيهم للعلاج بالمستشفى.

رئيس مركز اطسا يتابع مدى إلتزام الاطقم الطبية بالمستشفى

وتفقد رئيس مركز ومدينة اطسا عددا من أقسام المستشفى المركزي للوقوف على مدى إلتزام الاطقم الطبية وأطقم التمريض، ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة سير العمل بالمستشفيات المركزية والوحدات الصحية والتأكد من توافر الأدوية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

خلال الجولة شدد رئيس المركز على الاطقم الطبية على أهمية الالتزام بالتواجد وأهمية إستمرار عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بالمستشفى على مدار الساعة والتأكيد على توافر الادوية والمستلزمات الطبية المستخدمة لمجابهة الأمراض، وعدم التهاون خلال هذه الفترة. كما قام رئيس المركز بتفقد أقسام الاستقبال والكلى والحضانات والأسنان والعناية المركزة والعمليات والأقسام الداخلية والصيدليات وصيدلية نفقة الدولة ومخزن الأدوية وقسم المتوطنة، مؤكدا على ضرورة إلتزام جميع العاملين والأطباء أخصائيين ونواب بالحضور والالتزام بالزى الرسمي والاستجابة السريعة لشكاوى المرضى مع مراعاة السلامة والصحة المهنية وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى، والعمل على تفعيل وتخصيص غرفة للترصد بالمستشفى مشددا على ضرورة عدم شراء المواطنين أي مستلزمات طبية من خارج المستشفى وضرورة توفير جميع نواقص الأدوية أولا بأول وأن يتم تقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان والتنبيه على المترددين على المستشفى بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية، خلال تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وقدم رئيس المركز التهنئة إلى المرضى المتواجدين بالمستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل.