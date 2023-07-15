الفتح يستعد للموسم الجديد من الدوري السعودي بثلاث مواجهات أوروبية

يخوض فريق الفتح الأول لكرة القدم ثلاث مباريات تجريبية في معسكره الجاري في مدينة هاجنبرج النمساوية، حسبما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”



ثلاث مواجهات تجهيزية لـ الفتح قبل إنطلاق الدوري السعودي

ويلعب الفريق الشرقي( الفتح ) التجريبية الأولى أمام فريق بوشكاش المجري، الأربعاء المقبل، ويواجه أوبيست المجري، الجمعة المقبل، ويختتم لقاءاته التجريبية ببافوس القبرصي في 25 يوليو الجاري.



ويستمر معسكر الفريق الشرقي 20 يومًا، ويشتمل برنامجه على تدريبات لياقية وتكتيكية، استعدادًا للموسم الجديد.

وعلى صعيد أخر قررت إدارة نادي الهلال السعودي لعب مواجهة الفريق الأول لكرة القدم التجريبية الأخيرة أمام الكويت الكويتي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، 23 يوليو الجاري.

وأصدرت إدارةالهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل قراراً برفقة الجهاز الفني تقديم اللاعبين الجدد للجماهير عبر ممر شرفي قبل انطلاق المواجهة أمام الفريق الكويتي.

مباراة تجريبية للهلال السعودي مع الكويت الكويتي



وتعد مواجهة الكويت اللقاء التجريبي الأخير لفريق الهلال السعودي، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، بعد أن لعب لقاءين في معسكره الإعدادي في النمسا أمام جوريكا السلوفيني وولفسبرجر النمساوي، وسيواجه دينامو كييف الأوكراني الأربعاء المقبل.



يذكر أن إدارة نادي الهلال السعودي أبرمت ثلاث صفقات خلال الـ “ميركاتو الصيفي” بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، يونيو الماضي، وأخيرًا الصربي سيرجي سافيتش.



وفاز الهلال السعودي على نظيره ولفسبرجر النمساوي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي أقيم أمس الجمعة في معسكر النمسا التحضيري قبل انطلاق الموسم الجديد.

ثنائية الهلال جاءت بتوقيت روبن نيفيز الصفقة الجديدة وسالم الدوسري.

وبدأ الهلال المباراة الودية أمام ولفسبرجر بتشكيل كالتالي محمد العويس - محمد البريك - كاليدو كوليبالى - علي البليهي - ناصر الدوسوي - محمد كنو - أندري كاريلو - روبن نيفيز - سالم الدوسري - ميشايل ديلجادو - عبدالله الحمدان.

ونجح الهلال في ضم سافيتش لصالحه، بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة، ليستمر حتي 2026، بعد منافسة قوية مع يوفنتوس الإيطالي وقدرت تقارير صحفية قيمة صفقة سيرجي سافيتش بمبلغ 42 مليون يورو، على أن يحصل على راتب يقارب 25 مليون يورو.