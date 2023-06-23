حسابات المعجبين على يوتيوب مجبرة على إفشاء اسم القناة

سيتعين على أولئك الذين يديرون حسابات المعجبين على يوتيوب YouTube قريبًا أن يوضحوا للمشاهدين أن قنواتهم ليست تابعة للفنان الأصلي أو منشئ المحتوى أو العلامة التجارية.

إذا لم يكن واضحًا من اسم القناة أو المعرّف أنه يدير حسابًا لأحد المعجبين، فسيتعين عليهم تحديث هذه المعلومات. لن تؤدي إضافة "حساب معجب" إلى وصف القناة وحده إلى حل المشكلة. ستدخل القاعدة حيز التنفيذ في 21 أغسطس.

تم الإعلان عن التوجيه كجزء من تغييرات أوسع في إرشادات انتحال الهوية في يوتيوب YouTube. كما يشير موقع TechCrunch، فإن القنوات التي تدعي أنها حسابات معجبين ولكنها بدلاً من ذلك تحاكي قناة أخرى وتحميل نفس المحتوى محظورة، وكذلك القنوات التي تبدو متطابقة تقريبًا مع أخرى فقط مع تغيير بسيط في الاسم (مثل إضافة مسافة).

لا يُسمح للمستخدمين بالتعليق على مقاطع الفيديو أثناء التظاهر بأنهم شخص آخر، ولا يمكنهم انتحال شخصية قناة إخبارية موجودة.

من المفترض أن تساعد هذه الإرشادات الجديدة لحسابات المعجبين يوتيوب YouTube في اتخاذ إجراءات صارمة ضد منتحلي الشخصية.

جاء في إحدى مشاركات مدونة على يوتيوب YouTube: "يجب أن يضمن هذا التحديث أيضًا عدم تضليل المشاهدين من خلال القنوات التي يتفاعلون معها ويتابعونها، وأن منشئي المحتوى لن يتم استخدام أسمائهم وشكلهم لأغراض ضارة".