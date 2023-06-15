BeyondTrust تتعاون مع MCS لتطوير أعمالها في السوق المصرية

أعلنت شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، المزود الإقليمي المتخصص في حلول تكنولوجيا المعلومات في مصر وقارة إفريقيا، عن توقيع اتفاقية توزيع للسوق المصري مع شركة BeyondTrust بيوند تراست، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الهوية الذكية وأمن الوصول.

جاء ذلك خلال قمة FDC في دورتها الخامسة التي عُقدت تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة الرسمية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبشراكة استراتيجية مع البنك المركزي المصري.

وقع الإتفاقية المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS، بحضور جون هاثاوي، نائب رئيس قسم المبيعات في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة بيوند تراست BeyondTrust ، والمهندس علي عزام، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة MCS، والمهندس محمد مصطفى، رئيس قطاع تطوير الأعمال.

و من المقرر أن تتمكن شركة MCS ، حسب الاتفاقية، من تقديم منتجات شركة بيوند تراست BeyondTrust المبتكرة للهيئات الحكومية الرئيسية وشركات قطاع الأعمال في السوق المصري.

أعرب المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS، عن بالغ سعادته بهذه الشراكة قائلًا: "فخورون بالتعاون مع مزود عالمي مثل شركة بيوند تراست BeyondTrust ، حيث يُعد سجل مشروعاتهم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا في السوق المصري ، وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية شركة MCS للعمل دائمًا من أجل توفير حلول حديثة وعالمية من شأنها تسريع عملية التحول الرقمي".

قال جون هاثاوي، نائب الرئيس الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند بشركة بيوند تراست BeyondTrust ، "نمتلك عددًا متزايدًا من العملاء المهمين في مصر ونعلم أن هذا مجرد بداية،كما يعد السوق المصري أحد الأسواق الأسرع نموًا لشركة بيوند تراست في المنطقة، ويسرنا العمل مع شركة MCS لتأمين العديد من الامتيازات للعملاء في الدولة."

تجدر الإشار إلى أن هذه الشراكة سيكون لها مردود إيجابي على القطاع العام والخاص في مصر. وستقوم شركة MCS في الوقت الحالي بتوفير تقنيات وحلول شركة بيوند تراست BeyondTrust السحابية والهجينة وتأمين ومراقبة وإدارة الهوية والوصول وذلك للتقليل من مخاطر إساءة استخدام البيانات وكذلك إدارة العمليات وكلمات المرور.

