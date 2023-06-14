ما يحتاجه منتخب مصر أمام غينيا لحسم التأهل لأمم أفريقيا اليوم

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مواجهة مرتقبة أمام نظيره الغيني في المباراة التى تجمع المنتخبين على ملعب جراند مراكش بمدينة مراكش المغربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التى ستقام بـ كوت ديفوار 2024.

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ما يحتاجه منتخب مصر في مباراة غينيا اليوم

ويأمل الفراعنة في تحقيق الفوز أمام نظيره الغيني الليلة، للانفراد بصدارة المجموعة الرابعة، بالاضافة لحجز بطاقة التأهل رسميًّا لنهائيات أمم أفريقيا، دون انتظار لقاء الجولة الأخيرة أمام إثيوبيا بالقاهرة في شهر سبتمبر المقبل.

يتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة بالتصفيات برصيد 9 نقاط، حيث فاز على غينيا في الجولة الأولى بالقاهرة، قبل أن يخسر لقاء الجولة الثانية أمام إثيوبيا، فيما فاز في الجولتين الثالثة والرابعة على منتخب مالاوي ذهابًا وإيابًا في أول مواجهتين رسميتين للخواجة روي فيتوريا.

وفي سياق متصل، نقطة واحدة تكفي منتخب مصر للصعود لنهائيات أمم أفريقيا، اذا اكتفي كلا المنتخبين بالتعادل واقتناص نقطة لكلا منهما.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا



في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر أو(ياسر إبراهيم) - أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو أو (تريزيجيه)

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش

ويعتلي منتخب الفراعنة، صاحب الرقم القياسي كأكثر المنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، ترتيب المجموعة بـ 9 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب غينيا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، بينما يحتل منتخبا مالاوي وإثيوبيا المركزين الثالث والرابع بنقطتين.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة

1- مصر ـ 9 نقاط

2- غينيا ـ 9 نقاط

3- مالاوي ـ 3 نقاط

4- إثيوبيا ـ 3 نقاط

قائمة منتخب مصر استعدادا لمباراة غينيا

وتضم قائمة منتخب مصر الموجودة في المغرب 28 لاعبًا هم، محمد الشناوي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد وعلي جبر وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان وهشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.