ختام برنامج تدريبي على مهارات اللغات الأجنبية بالسويس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة السويس، عن ختام الدورة التدريبية ضمن برنامج مهارات اللغة الإنجليزية، والتي أقيمت بمركز التدريب النموذجي بالسويس بالتعاون مع مركز أمريكانا هوم للغات، ضمن جهود المديرية فى تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير دورات وبرامج تدريبية مستحدثة على المهن التى تتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتطوير مهارات الشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى.

برامج تدريبية مستحدثة على المهن المطلوبة فى سوق العمل بالسويس

وتلقت وزارة العمل، تقريرا من حاتم جاد الرب ، مدير مديرية العمل بالسويس، نوه فيه إلى أنه فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل، بخصوص الاهتمام بالشباب تسعى المديرية من خلال إداراتها ومكاتبها فى توفير برامج تدريبية مستحدثة على المهن المطلوبة فى سوق العمل داخل المحافظة والتى يحتاجها منشآت القطاع الخاص والإستثمارى وتدريب الشباب عليها ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2022 – 2023، وتحت إشراف ومتابعة الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وأضاف مدير المديرية استعراض أعمال بعض النماذج المشرفة لبعض من الشباب التى انجزوها خلال الدورة، مشيرًا إلى أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الالتحاق بالدورات التدريبية التى توفرها المديرية مجانًا لأبناء المحافظة والمقيمين فيها من خلال التسجيل فى مراكز التدريب أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب التابعة للمديرية.