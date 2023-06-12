اختيار مجموعة نهضة مصر كأفضل النماذج للشركات العائلية

تم اختيار مجموعة نهضة مصر كواحد من أفضل ثلاثة نماذج للشركات العائلية في مصر؛ في إطار الحملة التي نظمتها "بيزنس فورورد Business Forward"، التابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع شركة PwC "برايس ووترهاوس كوبرز"، والتي تركز على تجارب الشركات العائلية؛ نظرًا لأهميتها في الاقتصاد المحلي، وما تقدمه من إسهامات ملحوظة في عمليات الإنتاج والتشغيل.

وقامت الحملة بتقييم عدد كبير من الشركات العائلية العاملة في مختلف القطاعات في مصر وفقًا لستة معايير مختلفة، أهمها: سياسات الحوكمة وخطط التوسع والاستمرارية للشركة والممارسات المتبعة لتعزيز نمو الشركات عبر الأجيال.

وقد وقع الاختيار على نهضة مصر من قبل لجنة التحكيم كنموذج مثالي للابتكار وتحقيق الاستدامة ونجاحها في التطور عبر الأعوام الـ 85 الماضية، والتحول من دار نشر تقليدية إلى أكبر المجموعات الرائدة في قطاع تكنولوجيا التعليم، وبناء المهارات في منطقة الشرق الأوسط.

أوضحت داليا إبراهيم، الرئيس التنفيذي لدار نهضة مصر للنشر، في جلسة نقاشية خلال حفل التكريم الذي أقيم بالجامعة بالجامعة الأمريكية :"نحن في نهضة مصر نؤمن بأن التطور المستمر والريادة في الابتكار والحداثة هو العامل الرئيس لضمان نجاح واستمرارية المؤسسات، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، وهو ما ننتهجه بالأساس في كل خططنا واستراتيجياتنا التوسعية".



أضافت أن الشركات العائلية تواجه تحديات كبيرة، وأكدت على ضرورة وجود ممارسات واضحة ومفعلة لمواجهة تلك التحديات، تتمثل في: وجود قيادة قوية وحكيمة، العدل والشفافية في كافة الممارسات والقرارات التي تتعلق بالعائلة والمؤسسة، الاستناد إلى الاحترافية كالعامل الرئيس في تقييم أداء أي فرد في المؤسسة داخل أو خارج العائلة.

وقد شارك بالجلسة النقاشية محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، وأحمد نوارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنار. وأدار الجلسة حكيم مشركي، أستاذ التسويق في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونبيل دياب، شريك والرئيس التنفيذي للعمليات في برايس ووترهاوس كوبرز.