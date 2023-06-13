جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.. طريقة التقديم للدبلوم والبكالوريوس للعام 1445هـ

تصدرت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع إطلاق عمادة القبول والتسجيل بالجامعة بوابة القبول الإلكترونية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس وذلك للعام الجامعي الجديد 1445هـ.

فيما أشار الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح عميد القبول والتسجيل بالجامعة إلى أن الجامعة طوّرت خلال السنوات الماضية منظومة إلكترونية متكاملة بهدف التسهيل على الطلاب والطالبات عملية التقديم على القبول الجامعي للمرحلة الجامعية (البكالوريوس والدبلوم) للعام الجامعي الجديد، وذلك وفق وسائل الإعلام السعودية.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.. طريقة التقديم

ولفت عميد القبول والتسجيل، إلى أنه بإمكان الطلبة الراغبين في التقديم للالتحاق بالجامعة القيام بالآتي:

الدخول على بوابة القبول.

الاطلاع على المعلومات حول كليات الجامعة والمسارات والتخصصات النوعية التي تقدمها الجامعة.

الاطلاع على آلية القبول بالجامعة والخطة الزمنية لأعمال القبول.

وشدد آل مريح على ضرورة متابعة حسابات عمادة القبول والتسجيل الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وإنستجرام وغيرها لمتابعة المستجدات في القبول، بجانب متابعة موقع الجامعة للحصول على المعلومات الموثوق فيها.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.. موعد التقديم للالتحاق للعام الجامعي الجديد

وأعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أنه سيتم تفعيل رابط تقديم طلب الالتحاق بالجامعة ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 7 محرم 1445هـ / 25 يوليو 2023م، ويستمر حتى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت 11 محرم 1445هـ / 29 يوليو 2023م، على أن يكون التقديم من خلال بوابة القبول الإلكترونية أو عبر أيقونة القبول الإلكتروني في تطبيق الجامعة عبر الأجهزة الذكية.

كما يتاح التقديم للطلاب والطالبات معًا وفي نفس الوقت بشكل إلكتروني، دون الحاجة للحضور أو إرسال أي وثائق أومستندات للعمادة، حيث أنّ كافة إجراءات القبول تتم إلكترونيًّا ومرتبطة مع مصادر البيانات من خلال الربط الحكومي مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.