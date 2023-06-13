الوجهة الأقرب لاستضافة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

يلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد العاصمة الجزائري استعدادًا لبطولة كأس السوبر الأفريقي في شهر أغسطس المقبل.

وتمكن الأهلي الفوز على الوداد المغربي وتوج المارد الأحر بالأميرة السمراء على مركب محمد الخامس، فيما توج اتحاد العاصمة الجزائري بطولة كأس الكونفيدرالية.

كشف الإعلامي محمد شبانة،عن اقتراب الاتحاد الأفريقي لإبرام اتفاق لاستضافة لقاء السوبر الأفريقي الذي يجمع بين الأهلي والاتحاد العاصمة.

وذكر شبانة خلال برنامجه المذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ال "كاف" أن الكاف خلال خطته التسويقية لتسويق بطولاته بصدد اتفاق مع الاتحاد السعودي لاستضافة لقاء السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة خلال الشهر أغسطس المقبل.

أتم حديثة " الاتحاد السعودي يرغب في استثمارشعبية الأهلي بالمملكة في إطار الخطة الموضوعة لاستضافة الأحداث الكروية الكبرى والتيكان آخرها استضافة كأس العالم للأندية في نهاية العام الحالي".

على الجانب الآخر، قال شبانة خلال برنامجه " من الآخر " والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، شهدت الساعات الماضية تواصل بين إدارة التعاقدات برناسة أمير توفيق مع وكيل محمود مرعي لتقديم عرضًا رسميًا للاعب والتعرف على كل شروطه للتعاقد معه في الموسم المقبل.

الزمالك يدخل على خط التفاوض مع مرعي:

وأضاف شبانة أن إدارة الزمالك أيضًا فتحت خط مفاوضات قوية مع مرعي للتعاقد معه في الموسم المقبل بعد ترشيح من اللجنة الفنية للزمالك لاسم محمود مرعي للتعاقد معه في الموسم المقبل واعتباره اللاعب رقم 1 ضمن خطتهم لتدعيم الدفاع.

وأضاف شبانة أن المسئولين بالزمالك قد فتحوا خطوط اتصال مع وكلاء محمد حمدي ظهير أيسر نادي إنبي الشاب لضمه خلال الموسم القادم إلا إنهم فوجئوا بتوقيعه على عقود مبدأية للانضمام للأهلي وهو ما يصعب المفاوضات.

انتظم المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر:

ويلتقي الزمالك مع نظيره فاركو مساء الجمعة الموافق 23 من شهر يونيو 2023، في تمام الساعة 9.30 مساءً بتوقيت القاهرة ، و9.30 مساءً توقيت المملكة العربية السعودية ، و10.30 مساءً بتوقيت الإمارات.