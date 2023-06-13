شراكة مصرية عراقية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين (شاهد)

يقوم رئيس وزراء العراق محمد شيّاع السوداني، بزيارة مصر على رأس وفدٍ رسمي رفيع المستوى، لترأس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المُشتركة بين البلدين، والتي تهدف في المقام الرئيسي لتطوير العلاقات بين مصر والعراق، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك، ودعم الأُطر القانونية.

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توقيع 15 اتفاقية في مجالات التخطيط والاستثمار والطرق والإسكان والبيئة والموارد المائية

وتناول عرض تلفزيوني على شاشة "القاهرة الإخبارية"، جهود اللجنة العليا المُشتركة بين البلدين في دورتها الأولى التي عقدت في أكتوبر 2020، وشهدت توقيع 15 اتفاقية في مجالات التخطيط والاستثمار والطرق والإسكان والبيئة والموارد المائية والري وغيرها.

تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين

وركزت الدورة الأولى على تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، كما شهدت أول ملتقى اقتصادي تجاري بين البلدين، بمشاركة رؤساء الغرف التجارية والقطاع الخاص والجهات المعنية من الجانبين.

العلاقات بين مصر والعراق متينة ومتعددة الأوجه

وكانت العلاقات بين مصر والعراق متينة ومتعددة الأوجه، وقد بدأت العلاقات الرسمية بين البلدين عندما قام الملك فؤاد الأول بزيارة العراق، ومنذ ذلك الحين تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين على مدى السنوات العديدة التالية، وشملت التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي.

الشراكة المصرية العراقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وتمثل الشراكة المصرية العراقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، وتعكس هذه الشراكة الرغبة المشتركة في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، كما ستعزز التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين وتشجع تبادل الخبرات والمعرفة.

يُذكر أنه تم إنشاء اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في يوليو عام 1988، لتمثل إحدى أهم آليات أُطر التعاون بين الجانبين.