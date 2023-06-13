حملات صحية مكثفة بمركزي حوش عيسي والتحرير

نظم مفتشى مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمركز حوش عيسي، وبالإشتراك مع إدارة الطب البيطرى ،حملة تفتيشية مشتركة على محلات الجزارة ، والتى أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم الجاموسى المشفاة البلدية مقدرة بإجمالي وزن 7٠5كجم ، بفحصها بمعرفة الطبيب البيطرى المرافق للحملة تبين انها مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد معامل منتجات الألبان تحت الإنشاء ، والذى يعمل بالطريقه البدائية اليدوية بأحد القرى ، وتبين انه يدار بدون ترخيص وتنعدم فيه الإشتراطات الصحية ، ويشكل خطر داهم ومصدر تلوث على الصحة العامة ، وتم ضبط عدد 30شيكارة من ملح الطعام المتحجر والغير محتفظ بخواصه الطبيعية ، نتيجة سوء التخزين بالعراء أمام المعمل ، وبإجمالي وزن 1٠5طن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة ، وتم تحرير مذكرة ورفعها لرئيس الوحدة المحلية لمجلس المدينة بغلق المعمل وإيقاف تشغيله ولحين توفيق أوضاعه.

وبناحية التحرير الجنوبي قام مفتشى مكتب مراقبة الأغذيه بالإدارة الصحية بالتحرير الجنوبي وبالإشتراك مع إدارة الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة ، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من ثمار الفراولة الفاسدة ، والتى بها تغير في الخواص الطبيعية بداخل أحد محطات تعبئة الحاصلات الزراعية

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد باعة الأسماك الطازجة المتجولين على سيارة نصف نقل غير مجهزة ومخصصة لهذا الغرض ، متوقفة بالطريق العام ومعروضة لضوء الشمس المباشر، وتبين وجود كميات كبيرة من اسماك وقشريات مختلفة الأنواع متغيرة في الخواص الطبيعية وينبعث منها رائحه كريهه نتيجة فسادها ، وسوء التداول ولتعرضها لأشعة الشمس المباشرة ، والكميات مقدرة بإجمالي وزن 352 كجم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف .