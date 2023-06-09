تفاصيل استعدادات التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة، الحدث الذي ينتظره الكثير من البيوت بكافة أرجاء الجمهورية، والذي يعد هو الأهم بالنسبة لوزارة التربية والتعليم التي تستعد لهذا الماراثون حفاظًا على سير الامتحانات التي تحدد مصير شباب المستقبل.

وانتهت التربية والتعليم، من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات، مؤكدة أنه تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين على مستوى الجمهورية، بكافة وسائل المعيشة اللازمة للمعلمين، إذ إن توفير الراحة لأعضاء هيئة التدريس مهمة للغاية لأن المعلم له دور مهم وكبير فى انضباط وخروج امتحانات الثانوية العامة بالشكل الأمثل.

ونبهت الوزارة على مديرى الإدارات التعليمية والمديريات بمتابعة تسكين المعلمين على الاستراحات والتواصل المستمر مع المقيمين فيها، من أجل مدهم بأى احتياجات يطلبونها أثناء فترة الإقامة، طوال مدة سير الامتحانات عدا الاجازات الرسمية حيث يعود العضو المنتدب إلى منزله، مؤكدة أن تم مراعاة التوزيع الجغرافى لأعضاء هيئة التدريس من نقطة الإقامة، فمثلا هناك معلمين يقيمون فى بولاق الدكرور ولجنة المراقبة فى الدقى، ومن الجيزة لمدينة 15 مايو حيث يستطيع العضو الذهاب والعودة أيام الامتحانات دون الحاجة إلى الإقامة فى مقر الاستراحة.

أما فيما يخص لجان امتحانات الثانوية العامة، تم الانتهاء من تنظيف الفصول من قبل العمال فى المدارس، والتأكد من توفير وسائل التهوية الجيدة، وأن المراوح تعمل داخل الفصول، مع توفير، كما تم إعادة توزيع المقاعد داخل اللجان بترك مساحة بين المقاعد، لمنع التقارب، حيث يجلس كل طالب على مقعد منفصل، مضيفة أن كل لجنة فرعية لن يزيد عدد الطلاب فيها على 20 طالبا لتحقيق التباعد.

وأكدت التربية والتعليم، أن الأسئلة وصلت إلى مراكز توزيع الاختبارات فى المحافظات تحت تأمين كامل من الجهات المسئولة عن تأمينها، مشددة على أن كل صندوق أسئلة به نماذج أسئلة تناسب عدد الطلاب بكل لجنة مع زيادة عدة نماذج تحسبا لحدوث مشكلة فى نموذج أسئلة أو اكتشاف نقص أوراق منه، موضحة أن توزيع الأسئلة على الطلاب يتم وفق آلية معينة بحيث يحصل كل طالب على نموذج مختلف "أ" ب" ج" د"، ولا يجلس طالبين خلف بعضهم بنفس النموذج، متابعة: الأسئلة موحدة ولكن مختلفة فى ترتيبها بنموذج الأسئلة.

وأوضت أنه ليس بالضرورة أن يحصل الطالب على نفس نموذج الأسئلة فى جميع المواد الامتحانية، قائلة: "قد يحصل الطالب على نموذج "أ" فى امتحان اللغة العربية ونموذج "ب" فى اللغة الأجنبية الأولى أو الثانية فهذا الأمر لا يقلق أى طالب لأن الأسئلة واحدة فى جميع النماذج مع اختلاف ترتيبها، كما ستبدأ النماذج الامتحانية الأربعة بأسئلة بسيطة تناسب المستويات العقلية البسيطة.