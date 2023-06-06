شعبة المخابز بالإسماعيلية تناقش العوامل المؤثرة علي تكلفة رغيف الخبز

اجتمعت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس احمد عثمان، لمناقشة التحديات التي قد تواجه رغيف الخبز.

ترأس الاجتماع، جلال ابو الطاهر سكرتير المجلس، بحضور ايهاب زهدى امين الصندوق ، سيد الكرسلى رئيس لجنة الشعب، اسامة العدوى، وائل عبد العزيز ، سعيد شعيب أعضاء مجلس الإدارة، وسيد العبد رئيس شعبة المخابز.

ناقش الاجتماع، عدد من القضايا التي تهم قطاع أصحاب المخابز، و العوامل التي تتحكم في سعر تكلفة الخبز، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل الغاز الطبيعي والسولار والعمالة والمعدات وفواتير الكهرباء والمياه ومكونات الخبز مثل الخميرة والملح.