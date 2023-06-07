مخلل الزيتون.. يحسن الذاكرة ويقلل الالتهابات

مخلل الزيتون من أكثر المخللات المفضلة لدى الجميع، حيث يعطي مذاق ونكهة لذيذة للأطباق الرئيسية ولا تستغني عنه الأمهات في العزومات المختلفة، ولذلك نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

طريقة تخليل الزيتون الأسود

المكونات

كيلوغرام من الزيتون الأسود.

ماء.

ملح طعام.

نصف لتر من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نحدث شقاً في حبات الزيتون من الاتجاهين باستخدام سكين.

نضع الزيتون في وعاء، ونغمره بكميةٍ كافيةٍ من الماء ونتركه منقوعاً.

نجدد الماء مرتين أسبوعياً عن الزيتون، مدّة شهرٍ كاملٍ حتّى يصبح الزيتون حلو المذاق.

نغسل الزيتون بالماء، ثمّ نصفيه، ونضعه في وعاء.

نرش الزيتون بالملح، ونتركه مدة ثلاث ساعات مع التقليب المستمر.

نضع حبات الزيتون في برطمانٍ زجاجي نظيفٍ، ونغمرها بعد ذلك بزيت الزيتون.

نغلق البرطمان بإحكام، ونتركه مدّة يومين حتّى يصبح جاهزاً للاستخدام.

فوائد الزيتون

الحفاظ على صحة القلب والشرايين

عن طريق تقليل الكولسترول السيء ورفع مستوى الكولسترول الجيد.

هذا يساعد في تعزيز صحة القلب والشرايين وحمايتها من الجلطات، ويساعد على جعل شرايينك أكثر مرونة مما يساعد في مقاومة السكتات الدماغية والقلبية.

يساعد على تقليل الالتهابات

يمكن أن تتضمن فوائد الزيتون الصحية التقليل من التهابات الجسم والألم المرافق لها، وبالتالي فمن الممكن استتخدامه لعلاج العديد من الأمراض الالتهابية، بما في ذلك التهاب المفاصل.

ويعود السبب في ذلك إلى مادة الأوليوروبين، وحمض الأولييك، والفيتامين هـ، وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة التي تمتلك خصائص مضادة للالتهاب.

تحسين مستوى الذاكرة

حيث يحتوي الزيتون على مادة البوليفينول، ومواد تحارب الجذور الحرة وتقلل الاكسدة في خلايا الدماغ ومن أهمها فيتامين هـ .

كما وجدت بعض الأبحاث دور لزيت الزيتون في الوقاية من الزهايمر.

علاج فقر الدم

يعد الزيتون مصدر جيد للحديد، حيث أن الحديد يدخل في تركيب الهيموغلوبين في الدم.

محاربة علامات الشيخوخة وتعزيز صحة البشرة والشعر

باحتواء الزيتون على حمض الأوليك وجد له خواص في المحافظة على البشرة ومرونتها وحفظ رطوبتها ونعومتها.

وبوجود مضادات الاكسدة القوية أيضًا، مثل: فيتامين هـ، يتم القضاء على الجذور الحرة ومحاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد والترهلات والمحافظة على البشرة ناعمة وصحية.

كما وجد لزيت الزيتون دور في علاج الأكزيما وتشقق الأيدي والارجل وعلاج حروق الشمس.

كما يعد مفيد جدًا لفروة الرأس والشعر، فهو يمنع جفاف الشعر ويرطب فروة الرأس الجافة.