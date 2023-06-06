مصرع شخص تسلق برج الضغط العالى فى الغردقة

لقي شخص مصرعه في حادث مأساوى وقع ظهر اليوم الثلاثاء بمدينة الغردقة

عندما قام بتسلق برج الضغط العالي الواقع شمال مدينة الغردقة

وكان مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقي بلاغ بشأن شخص غير معروف الهوية قد تسلق برج الضغط بجهد 66 كيلو فولت وذلك في ميدان جهينة شمال مدينة الغردقة.

فور تلقي الإخطار تم الدفع بسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور

وتبين وفاة الشخص الذي تسلق البرج

تم نقل جثة الشخص إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام

تم تحرير المحضر اللازم للحادث

وتم إبلاغ الجهات المختصة لبدء التحقيق في الواقعة.

حيث تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتوفى والتحقيق في أسباب تسلقه لبرج الضغط العالي.