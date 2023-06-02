أحمد قندوسي: نسعى للتتويج باللقب لإسعاد جماهير الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الفريق جاهز لخوض النهائي الإفريقي، وإن جميع اللاعبين في حالة تركيز قبل مواجهة الوداد المغربي، وهناك تصميم على تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة بالمغرب.

اقرأ أيضًا..

وأضاف أن التواجد الجماهيري الكبير المنتظر حضوره للمباراة يعد دافعًا قويًّا أمام جميع اللاعبين لبذل أقصى الجهد وتقديم المردود الذي يرضيهم ويسعدهم، مؤكدًا أن الأهلي يسعى بكل قوته وبإصرار للتتويج باللقب الإفريقي من أجل إسعاد جماهيره في كل مكان، وأن كل ما يطلبه اللاعبون من الجماهير هو الوقوف خلف الفريق بقوة طول الـ90 دقيقة.

وأوضح لاعب خط وسط الأهلي أن ضغط المباريات في الفترة الأخيرة لم يشكل أي أعباء أو إجهاد على الفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل مع هذه النقطة بذكاء كبير ويقوم بتدوير اللاعبين، وأن تحضيرات الفريق لمواجهة الوداد تسير في أفضل صورها، وجميع اللاعبين قد عقدوا النية على تحمل المسئولية وتحقيق النتيجة التي ترضيهم وترضي الجماهير وتساعد الفريق على التتويج باللقب.



هذا ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وفي سياق أخر، أكد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يستقر بشكل كامل على تشكيلة فريقه لمباراة الوداد.



ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء بعد غدٍ الأحد على ملعب ستاد القاهرة.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “أرى الكثير من الاجتهادات حول تشكيل الأهلي لمباراة الوداد، لكن كولر نفسه لم يستقر على تشكيل الفريق بالكامل”.

وتابع: “هناك مراكز ثابتة في الفريق لكن بعض الاختيارات لم يتم حسمها من جانب كولر، يوجد حالة تركيز كبير داخل الفريق ولا نمتلك إلا الدعاء”.

اليوم.. ثلاثي الأهلي يتحدث لوسائل الإعلام عن نهائي أفريقيا:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه في السادسة من مساء اليوم، في إطار استعداده لمباراة الوداد المغربي، المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي بطولة أفريقيا.

يتحدث ثلاثة من لاعبي الفريق لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن رؤيتهم لمباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك في الخامسة مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد الأفريقي.



ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء الأحد على ستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

نجم الأهلي السابق يحذر من مهاجم الوداد:

من جانبه أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن سامبو، مهاجم الوداد المغربي، يمتاز باستلام الكرة واللعب بالرأس رغم عدم تمتعه بالمهارات العالية، لكنه يبقى لاعبًا جيدًا ومن ضمن العناصر الخطرة على دفاع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "لابد أن يفرض عبدالمنعم وياسر أو متولي رقابة لصيقة على مهاجم الوداد، لأنه مشاكس ويمتاز بالقوة، وسجل أهدافًا كثيرة في بطولة أفريقيا، وياسر إبراهيم يستطيع إيقافه".

وأضاف: "ثلاثي خط الوسط عامل نجاح كبير للأهلي، والمباراة ستكون صعبة في ظل الحالة الدفاعية المتوقعة لفريق الوداد، ولذلك يجب استغلال التسديدات من خارج المنطقة من لاعبي الوسط والهجوم".

وواصل: "بيرسي تاو لديه ميزة هجومية جيدة، خصوصًا أنه يمرر بشكل جيد في حالة اخترق من الناحية اليمنى".