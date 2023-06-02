50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي

قام عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول عدد من الشبان إليه.

و كان آلاف المصلين قد أدوا صلاة الفجر اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك، حيث أم آلاف المصلين من مدينة القدس ومدن وبلدات الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 باحات المسجد منذ ساعات مبكرة من فجر اليوم.

انتهاكات إسرائيلية بحق المصلين

وشهدت باحات الأقصى اعتكاف المئات من المصلين في المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وسط ابتهالات دينية ودروس وقراءة القرآن وتناول وجبات الإفطار بشكل جماعي، والذي يتواصل حتى أداء صلاة الجمعة في المسجد.

وفى سياق ذاته، استمرت الانتهاكات الإسرائيلية، حيث اعتدت قوات الاحتلال على المتواجدين في محيط باب العامود بالقدس خلال احتجاز واعتقال فتاة فلسطينية في المكان.

كذلك أجبر الاحتلال المقدسي إبراهيم أبو طير على هدم منزله قسرًا ، بحجة عدم الترخيص، الذي كان يأويه وعائلته منذ 15 عامًا في بلدة أم طوبا بالقدس المحتلة.

وفي الضفة الغربية، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية عسكرية من جيش الاحتلال مخيم عين السلطان، ومنطقة تل أريحا القديم، والمنطقة الأثرية في جبل هيرودس بمنطقة وادي القلط، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على مركبة في أم الجمال، بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال اقتحم تجمع أم الجمال، واستولى على مركبة خاصة تعود للمواطن عمر خالد عامر.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أصيب شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، عند حاجز مُخيم "شعفاط" العسكرى شمال شرق القدس المحتلة.

وقال مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب لدى مروره عبر حاجز المُخيم، وجرى نقله إلى أحد مُستشفيات مدينة القدس المحتلة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على الحاجز، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: